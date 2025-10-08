黃國昌否認兜售狗仔跟監照 黃帝穎：3個吹哨者敲響喪鐘

律師黃帝穎。（資料照）

近日，民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔」爭議，相關事證不斷被挖出。對此，律師黃帝穎表示，三個吹哨者敲響黃國昌的政治喪鐘，黃國昌指揮狗仔的政治跟監與新聞媒體跟拍公眾人物不同，黃國昌狗仔不受「新聞自由」保障，涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法等罪。

黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌狗仔內有吹哨者，吹哨者揭發黃國昌指揮狗仔政治跟監的對話截圖，政客養狗仔跟監政敵的「世界級醜聞」就此爆發，王鴻薇委任律師吹哨，王鴻薇抹黑潘孟安，一審二審都判王鴻薇敗訴，其中王鴻薇委任的柯姓律師揭發王鴻薇助理勾結黃國昌狗仔頭謝幸恩兜售跟監偷拍照，吹哨者提供的對話截圖更可見藍議員討論跟監照片2至4萬元價碼。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，聯合報H記者吹哨，揭發聯合報配合王鴻薇抹黑潘孟安，明知H記者已查證潘孟安有付租金，仍惡意配合王鴻薇「金屋藏潘」烏龍爆料，且壓縮H記者的平衡報導。

黃帝穎直言，黨狗媒一體是國際醜聞，全球民主國家沒有政治人物養狗仔跟監政敵，黃國昌簡直民主之恥，三個吹哨者敲響黃國昌的政治喪鐘，黃國昌指揮狗仔的政治跟監與新聞媒體跟拍公眾人物不同，黃國昌狗仔不受「新聞自由」保障，涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法等罪。

