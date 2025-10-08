退輔會：2029年完成全國首座「榮民文化館」

退輔會主委嚴德發。（記者陳鈺馥攝）

立法院外交國防委員會今日邀請退輔會業務報告，退輔會主委嚴德發指出，「宜蘭讚」促參案於今年啟動規劃設計工作，預計2029年10月完成全國首座以榮民文化為主題的「榮民文化館」，以及一座國際觀光飯店。

退輔會報告指出，為營造農場的優質與安全旅遊環境，除持續辦理賓館、露營區等旅宿設施優化工程外，亦積極導入民間資源參與經營。為拾回榮民對國家經濟發展貢獻的記憶文庫，配合行政院國家發展計畫，近期完成「宜蘭讚」促參案，並於今年7月榮獲財政部頒發年度招商特別獎、卓越獎（促參類、民參類）及簽約獎勵金，充分展現推動促參政策成效。

嚴德發說明，「宜蘭讚」促參案於今年啟動規劃設計工作，預計2029年10月完成全國首座以榮民文化為主題的「榮民文化館」，以及一座國際觀光飯店。以榮民文化館為推廣核心，串聯清境、武陵、福壽山等3個高山農場，以及棲蘭、明池森林遊樂區，整合優質觀光資源，打造「退輔會觀光圈」品牌。

嚴德發強調，將強化榮民文化傳承與展示，並實踐賴總統「健康台灣」的國政宣言，迎接「健康台灣未來示範園區」，進一步促進區域觀光蓬勃發展，實踐社會責任與在地共融的永續目標。

在鞏固國際退輔交流方面，嚴德發說，持續加強與駐台使節、國際智庫互動，推廣對退伍軍人崇功報勳退輔理念，提升我國國際能見度，深化與美國退伍軍團協會、美國退伍軍人協會、美國海外作戰退協及其太平洋區會與鄰近國家等國際退伍軍人組織合作，建立常態交流機制，並納編榮家、榮服處首長出訪與各國退輔及安養機構觀摩交流，以提升榮民服務照顧品質。

