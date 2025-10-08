王鴻薇否認助理仲介狗仔交易照片 李正皓：已掌握鐵證請妳下台

國民黨立委王鴻薇被踢爆張姓助理涉及狗仔偷拍事件。（資料照）

民眾黨主席黃國昌爆出成立狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇也被踢爆張姓助理曾和涉案的前記者謝幸恩合作，仲介兜售狗仔偷拍照片，王鴻薇對此全面否認，不過，名嘴李正皓透露自己已掌握鐵證，要求王鴻薇道歉下台。

李正皓今天（8日）在臉書表示，王鴻薇指稱她跟助理詢問了解後，確認助理沒有參加任何吹哨者協會運作，或與黃國昌有任何直接跟間接的實體聯繫。

然而，李正皓強調他已掌握王鴻薇親自操控聯合報抹黑潘孟安的鐵證，同時也掌握王鴻薇助理張凱維與狗仔集團合作的證據，李正皓緊接著附上張凱維與前聯合報記者侯俐安的對話紀錄，這組對話曾被王鴻薇委任律師柯晨晧作為證據，在與潘孟安之間的民事庭之上出現，因此具有百分之百的證據力。

李正皓表示，從對話中可以看到王鴻薇助理張凱維向聯合報記者下達指令「委員說（總統）登記後再發」，而聯合報記者也聽從王鴻薇指示，於去年11月24日侯友宜登記後，再度與張凱維相約討論刊登細節，最後聯合報的獨家報導是在去年12月4日刊出。

從另1組對話中，張凱維更向聯合報記者指稱「我這邊人拍到他（潘孟安）抽加熱菸」。李正皓認為，不管張凱維那邊的人是不是黃國昌、謝幸恩為首的狗仔群，但對話紀錄明確可知張凱維組織狗仔跟拍潘孟安。

李正皓痛批王鴻薇公然說謊、操控聯合報抹黑潘孟安，而且她的助理還手握一組狗仔跟監潘孟安，這麼多「臭不可聞」的事情都發生在她身上，王鴻薇實在是應該道歉下台。

名嘴李正皓PO出王鴻薇助理張凱維向聯合報記者下達指令的對話紀錄。（圖擷自李正皓臉書）

李正皓PO出一段對話紀錄，從中可以看到王鴻薇助理張凱維指稱「我這邊人拍到他（潘孟安）抽加熱菸」。（圖擷自李正皓臉書）

