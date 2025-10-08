為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    退輔會：今年1至8月 勸離違占國防部單身退舍71人

    2025/10/08 09:23 記者陳鈺馥／台北報導
    立法院外交國防委員會今日邀請退輔會業務報告。（記者陳鈺馥攝）

    立法院外交國防委員會今日邀請退輔會業務報告，退輔會報告指出，今年1至8月勸離違規占用國防部單身退舍71員，另協助申請社會住宅57員，持續對違占人員賡續輔導勸離及協助安置。

    退輔會表示，以各地榮服處為服務平台，整合社會資源照顧榮民，運用責任區輔導員及社區服務組長進行訪視服務，今年1至8月訪視78萬餘人次；協助高風險榮民安裝遠距居家照顧系統，並轉介地方政府安裝緊急救援系統做好風險管控。

    退輔會強調，今年1至8月勸離違規占用國防部單身退舍71員，另協助申請社會住宅57員，以及申辦中低收入戶計62員，持續對違占人員賡續輔導勸離及協助安置。

    在榮民之家方面，退輔會提及，目前各榮家總床位數達8785床，其中，開放予一般民眾的床位達1881床（佔總床數21.4%），整體佔床率已提升至82.19%，展現穩健的服務量能。

    退輔會也指出，退輔會推動產學合作，今年擴大與國立勤益科大、屏東科大等15所學校及台船、中興電工等35家企業合作，協助120人就學，並辦理就學退除役官兵的就業追蹤計畫，針對尚未就業者，主動媒合職缺，以利安心向學；積極推動產訓合作，今年1至8月與24家企業合作，培訓118人、就業率達100%。

