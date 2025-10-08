硬碟堆滿非法蒐證資料？吳靜怡嗆黃國昌不要躲在王鴻薇後面

民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵，近期爭議不斷延燒。（資料照）

民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵，王鴻薇助理張凱維也遭指協助「狗仔大將」謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照。媒體人吳靜怡發文質疑，從對話紀錄可以看出，這不是單純路邊偷拍，而是潛入住宅地下室長期跟監，且檔案命名方式高度專業，不是一般民眾隨手拍，而是法人單位或專業組織才會建立的資料庫。她也點名黃國昌，「你的電腦裡到底有多少這樣的檔案？是不是硬碟早就堆滿了這些非法蒐證資料？」

吳靜怡在臉書發文質疑，「跟監潘孟安的臭不可聞照片，究竟是凱思國際提供的狗仔小組？還是揭弊者協會？」、「黃國昌，出來回答，不要躲在王鴻薇後面！」

吳靜怡表示，從2023年11月24日的對話紀錄裡，王鴻薇的助理張凱維問「爆料人」：「你們有拍到出入大門的照片嗎？」爆料人回：「有，車出入，還有車在停車位。」可以看出來，這不是單純路邊偷拍，而是潛入住宅地下室長期跟監！

吳靜怡也指出，「爆料人」轉出的檔案，命名方式高度專業：《01天方能源進程》《力麒2019年年報》《天方能源2020年報》《郭銓慶犯罪歷程》…這些不是一般民眾隨手拍，而是法人單位或專業組織才會建立的資料庫。

吳靜怡質疑，這些檔案，是從凱思國際流出的？還是黃國昌主導的揭弊者協會提供的？「爆料人」到底姓謝還是姓侯？是不是剛好就是你認識的狗仔？既然爆料人自己說「有些是我拍的」，是不是代表這是一個多人組織作業，而非單打獨鬥。

吳靜怡提到，從照片編號來看，拍攝跨越多天、恐怕超過上百張影像，最後才挑幾張曝光，這就是標準的狗仔調查小組手法，也就是爆料人身兼跟拍人的角色！這場所謂的「金屋藏潘」潑髒水報導，不只是不法侵害潘孟安的名譽，更涉及妨害秘密罪、個資法、偽證罪（有人隱匿租賃車位和相關人實情）、非法偵探行為、組織型犯罪。

吳靜怡批評，「黃國昌，你的電腦裡到底有多少這樣的檔案？是不是硬碟早就堆滿了這些非法蒐證資料？」她也直言「蔥仔別再躲在王鴻薇後面，男子漢出來講清楚！否則，這已經不是『吹哨揭弊』，而是把民主變成狗仔兵工廠！」

