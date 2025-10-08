傅崐萁提莫拉克要中央接管災區 張育萌批危險法盲：健忘又冷血

張育萌批評，傅崐萁是極度危險的法盲。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流在光復鄉造成嚴重災情，針對國民黨立委傅崐萁稱中央是主責單位，早就應該比照莫拉克颱風動員相關軍營，進行區域規劃，並稱災區應該由中央接管。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，《災害防救法》在2010年大修，由於縣市政府最瞭解地方需求，強化地方政府應負責地方災害防救事項，對於傅舉莫拉克為例，張育萌直言「傅崐萁是極度危險的法盲」、「把莫拉克當作政治話術——這種人不只健忘，更是冷血」。

張育萌在臉書發文指出，傅崐萁昨天回立法院，對行政院長卓榮泰鬼吼鬼叫，跳針狂問「誰主責救災？」還脫口而出說「行政院早就該接管了。」對此張育萌批評，傅崐萁是極度危險的法盲，質疑傅崐萁有夠不要臉，敢舉莫拉克颱風，大言不慚說成立「前進指揮中心」，隔天馬英九就去勘災；誇當時的內政部長廖了以當指揮官，率領各部會次長進駐 14 天。

張育萌表示，傅崐萁又壞又傻，並指2009年的莫拉克風災，正是台灣防災體系最全面崩潰的一次。南投神木村交通中斷，居民斷水斷電；在河岸邊的隆華國小，直面暴漲的溪水，操場幾乎被沖垮，兩層樓高的教室也被惡水掏空地基，傾斜30度完全泡在水中。

張育萌指出，當時水里路段路面直接坍塌，7人15車墜落濁水溪。台東知本溫泉、太麻里到大武鄉，對外道路中斷，通訊也幾乎斷聯。最讓人心痛的一幕，就是知本溪暴漲，溪旁路面幾乎已經全面崩塌。8層樓高的金帥溫泉飯店，接近中午時分，洪水像猛獸一樣掏空地基，整棟倒塌、被沖進知本溪。

張育萌直言，當時的高雄縣府，收到中央災變中心的紅色警戒，明明預知小林村旁的獻肚山可能土石流，要求撤離居民；縣府沒有完全執行撤離命令，最終小林村發生掩埋的悲劇。

張育萌也質疑，這還沒提到，災後美國和日本表達願意來台救災，美國國務院直接明示，美軍已經待命援助。結果外交部竟然發「特急公文」給駐外使館，拒絕外國援助。消息曝光後，馬英九和行政院長劉兆玄第一時間說謊，扯說他們沒有拒絕外援，最後外交部政次夏立言才坦承，電報上有「文字疏失」，還因此請辭下台。

張育萌強調，我們記憶過去，為的是未來——傅崐萁知不知道，《災害防救法》在2010年大修，就是因為莫拉克風災的慘況與亂象。2010年7月13日三讀通過的《災害防救法》，當時國民黨不只是國會的多數黨，更是執政黨 ，該法明確要「強化地方責任」，修法理由也寫得很清楚，「災害防救為中央及地方政府均應執行之事項，為強化地方政府應負責地方災害防救事項」。

張育萌感嘆，哪怕傅崐萁多讀點書，或哪怕去上一堂基礎的救災課，他就會知道這是非常關鍵的轉折——因為災害發生時，縣市政府最瞭解地方需求，因此，縣市政府不能選擇性參與，必須主動負責。至於中央的工作則是，跨縣市或災情重大時協調處理，以及統籌中央的資源，支援地方政府。

張育萌直言，這也是為什麼，這次馬太鞍堰塞湖災後，是由花蓮縣府成立「前進指揮所」（至今都是如此），中央成立的叫「前進協調所」。顧名思義，就是縣府有需求，中央就來協調資源。張育萌強調，正是莫拉克風災後的這次修法，確立了「執行疏散撤離是縣府權責」。他也質疑，傅崐萁的勇敢舉例，也體現傅的無知

張育萌也提到，高雄在小林村的慘痛經驗後，只要「黃色警戒」就直接強制撤離。這仰賴撤離前的精準造冊，還有軍警、區公所和里長全力動員。傅崐萁敢舉莫拉克風災為例，就要回答：為什麼9月22日花蓮縣副縣長跟總統開會時，回報「已完成疏散」？

張育萌表示，莫拉克風災展現的，完全不是「中央的成功」，而是舊的《災防法》混亂下，「中央無法指揮、地方無法負責」。當年，地方的不作為，以讓指揮體系崩盤，最後傷痛慘重。

張育萌在文末也強調，16年後的今天，花蓮再度上演失能的戲碼，傅崐萁還敢拿莫拉克的災民，當作政治話術——這種人不只健忘，更是冷血。

