國民黨魁之爭》鄭麗文稱願拜訪高市 張亞中：挾高市自重，羞辱本黨

針對國民黨主席候選人鄭麗文昨日在政見會上表示願意主動拜訪剛當選日本自民黨主席，並有望成為日本女首相的眾議員高市早苗，推動「政黨外交」，另一位國民黨主席候選人張亞中昨晚發文痛批這是「挾高市自重，羞辱本黨」，他強調，鄭麗文知道高市早苗經常去靖國神社，並否認日本侵華戰爭，不承認有南京大屠殺，也否認日本731部隊惡行，歌頌甲級戰犯，認為慰安婦是自願的，但鄭麗文卻覺得這些都不影響推動台日關係以及國民黨、自民黨的關係。

張亞中並表示，這種思維與民進黨的史觀與作為有什麼不同？鄭麗文對歷史的認識，既貧乏又扭曲，已經低於他可以容忍的底限，對於中華民族的曾經屈辱如此不在乎，「鄭的這種歷史認知，不只不配當國民黨的主席，連當個黨員都不合格。」

張亞中說，國民黨近年來思想貧乏，史觀不清，鄭麗文肯定高市早苗的發言，如果黨員還沒有認識到問題的嚴重性，那國民黨也可以散了。

張亞中還說，他要告訴鄭麗文，「妳對『政黨外交』的認識是膚淺的，『政黨外交』最首要的立場就是要以自己政黨的立場出發，而妳不只沒有，反而背道而馳，羞辱本黨的立場。」「鄭女士，今天卻理直氣壯地站在我面前，肯定台獨史觀，我真的為妳感到悲哀。妳直到現在還不知妳錯在哪裡！」

此外，張亞中表示，他也要告訴所有黨員與政治評論人，自己批評鄭麗文的史觀，是站在民族大義，與任何選舉策略無關，不要再以黨內不要互打來責備他，「在民族大義面前，我從來沒有算計，也不在乎得失與毀譽，我的心，我的口，只會跟著我的良知走。」

