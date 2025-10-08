民眾黨為救柯文哲強推法庭直播 引法界反彈

為救柯文哲，立法院民眾黨團上個會期提出《法院組織法》修法草案，與國民黨黨團聯手強推「法庭直播」。（資料照）

立法院民眾黨團上個會期提出《法院組織法》修法草案，與國民黨黨團聯手強推「法庭直播」，雖然民進黨和法界極力反對，最終仍在藍白黨團的人數優勢下三讀通過；當時女法官協會、民間司法改革基金會等17個法界團體批評，立法過程倉促、配套不足，盼司法院補足細節，以避免新制侵蝕司法核心價值與人民訴訟權益。如今司法院以「錄影取代直播、案件宣判或公告才公開」降低傷害。

藍白今年六月聯手強行三讀通過《法院組織法》修法草案，當時三讀前女法官協會、民間司法改革基金會等17個法界團體批評，該法恐侵害當事人、證人隱私權及肖像人格權，甚至易造成「輿論審判」。

全國法學界重量級教授團體組成的台灣法學會當時表示，目前制度已有旁聽、文字紀錄、判決書上網等公開管道，能達到監督目的；相較之下，同步影像播送涉及個資與人格權，恐對當事人、證人與鑑定人造成不成比例的傷害。

台灣刑事法學會也提醒，倉促推動直播，恐讓社會在未掌握全案證據前形成偏見，造成輿論審判效應，「即便最終判無罪，也難擺脫有罪標籤」。另法界有聲音指，鑑定人陳述應依科學證據與專業判斷，但在鏡頭壓力與社會關注下，可能轉趨保守或迴避敏感議題，反使司法難以獲得最真實的鑑定意見，直播並無助釐清真相。

律師陳立怡受訪表示，外界仍擔心影片可能遭有心人士剪輯甚至變造，蓄意挑起攻訐及社會對立，因此實際上路後的相關配套措施仍應謹慎規劃，例如如何在公開情形下，兼顧庭內相關人個資、影音片段如何防範遭不當利用，以及相應罰則與刑責，均有審慎評估的必要性，後續還需妥善防範。

