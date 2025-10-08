獨家》總統大選後「橘子」挨罵 李文宗斥「跟柯文哲胡搞瞎搞」

台北市現在市長柯文哲昨至台北地檢署作證。（資料照）

台北市前市長柯文哲昨出庭作證，極力撇清與「橘子」許芷瑜關係密切，但對於為何許得以經手上百萬現金仍說不清，頻遭檢方打臉。據了解，柯文哲的親信、競總財務李文宗，去年總統大選後，對於柯、許兩人行徑感到不滿，曾痛罵許芷瑜「你跟柯文哲胡搞瞎搞不要以為我不知道」。

李文宗雖是柯文哲的親信兼競選總部的財務，但和許芷瑜並不熟識、鮮少接觸，他曾向檢廉證稱，許芷瑜和柯文哲在組織裡是一組，其他人不知道他們兩個的事；今年9月16日作證時，再指柯、許為「獨立一組」，但未再多做說明。不過，去年1月間，李文宗曾痛罵過許芷瑜。

請繼續往下閱讀...

據悉，檢廉去年查扣許芷瑜的手機，發現許多對話紀錄早已被刪得一乾二淨，經鑑識人員層層突破後，才復原些許訊息和資料，其中許芷瑜曾於去年1月23日，向隨扈男友林鼎峰抱怨，「李文宗是管政治獻金，我剛只是問他最後截止請款何時，把我罵了一頓」、「還說妳跟柯文哲胡搞瞎搞不要以為我不知道」、「為什麼柯文哲叫你做什麼你都要聽」。

由於許芷瑜手機中，得以復原的訊息有限，究竟李文宗不滿何事，只有李文宗、柯文哲、許芷瑜3人才之情。

柯文哲昨在法庭上證稱，許芷瑜在他的團隊完全不管錢；檢方隨即提示，去年3月20日深夜11時許，柯文哲傳訊給許芷瑜「莊貽量說總統大選時，他拿300萬給林富男轉交給我，可是我印象中午沒有收到這一筆錢」、「你查一下。你記帳要完整。因為我們現在一定會合法用錢」。

檢察官質疑為何是許芷瑜記帳?對此，柯文哲辯稱，許是有錢人，每次買便當都不記帳，才會要她記帳，曾提醒對方若不記帳會虧很多錢，但卻被檢察官抓著擴大解釋，並不斷強調管錢的是李文宗。

檢方再提示另一段訊息，同樣是柯文哲主動Line許芷瑜表示，「按照這一種用錢的速度，你那400萬恐怕要存好，不到最後款都不拿出來用。先用李文娟的選舉剩餘款去處理。」並提及妙天捐贈的1000萬元是否由橘子拉走？

柯文哲才支支吾吾地表示，1000萬確實由許芷瑜拉走，並不斷跳針稱橘子只是他的隨行秘書。

相關新聞請見：

「橘子」靠山曝光！柯媽親自安插助柯P連任北市長

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法