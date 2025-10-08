「橘子」靠山曝光！柯媽親自安插助柯P連任北市長

「橘子」許芷瑜涉京華城弊案通緝中。（資料照）

綽號「橘子」許芷瑜涉京華城弊案通緝中。據了解，許芷瑜是柯媽媽安插到台北市政府，因此才能年紀輕輕成為台北市前市長柯文哲的心腹，除了協助柯2018年競選連任北市長，也於去年總統大選扮演重要腳色，許多曾在柯底下做事的人，都對許芷瑜略知一二。

柯文哲的心腹去年證稱，2018年下半年間，柯文哲市長要競選台北市長連任，柯媽媽有說要找一個人幫忙兒子，並點名要許芷瑜跟著柯文哲，因此許成為隨行秘書，但職缺並未掛在台北市政府秘書處；他認為，許芷瑜是個很忠實的傳遞者，叫許芷瑜去找誰拿錢或交錢給誰，都會乖乖照做。

許芷瑜在團隊的腳色舉足輕重，柯身邊的幕僚對她都不陌生，另一方面也是柯媽的傳聲筒。據了解，許芷瑜曾受柯媽所託，於2019年間年初，傳訊息給柯文哲的親信、競總財務長李文宗「李董，新年快樂，剛打給你沒有接，想說禮拜五早上有空嗎?柯媽一直在催，有想法跟你討論一下。」

許芷瑜有柯媽當靠山，在團隊被認定是柯文哲的親信，許多人對她畢恭畢敬。不過，柯市長辦公室前主任、眾望基金會董事謝明珠則對她頗有言詞，批許目無尊長、小動作層出不窮，曾向柯反映但沒有用，府内的人都知道許態度不好，凡是確認市長行程，她就變得很跋扈。

另眾望基金會前員工在調查時供稱，許芷瑜是擴音器，常跟大家說柯文哲又發生什麼事，不僅如此，她在市長室時也會和其他同仁一起罵謝明珠，指謝的穿著很像花蝴蝶。

