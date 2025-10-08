2021年黃色警戒徐榛蔚強制撤離 陳柏惟：花蓮縣府現在在演什麼？

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭受重創，本月5日總統賴清德再次到當地視察，但徐榛蔚在報告時不斷提及中央，堅稱只有中央才能統合，她還稱接下來的哈隆颱風不曉得路徑怎麼樣，「可不可以請中央告訴地方，我們要怎麼樣撤退？」（資料照）

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，總統賴清德5日再次視察，縣長徐榛蔚卻發問稱「可不可以請中央告訴地方，我們要怎麼樣撤退？」引發外界議論。前立委陳柏惟對此也發聲質疑，2021年受圓規颱風影響，花蓮7鄉鎮發布土石流黃色警戒，當時徐榛蔚就曾親自強制民眾撤離，陳柏惟直言，「請問花蓮縣政府現在在演什麼？」

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭受重創，花蓮縣府第一時間的應對和事後救災態度引發諸多爭議，本月5日總統賴清德再次到當地視察，但在中央災害應變中心前進協調所了解救災進度時，徐榛蔚在報告時不斷提及中央，堅稱只有中央才能統合，她還稱接下來的哈隆颱風不曉得路徑怎麼樣，「可不可以請中央告訴地方，我們要怎麼樣撤退？」徐榛蔚也說，募到的家電都可以給災民，但如果下週再淹水，這些家電如果不能搬是不是又淹壞了？

對此陳柏惟在政論節目上發聲質疑，2021年10月11日時，因圓規颱風影響，花蓮7個鄉鎮發布土石流黃色警戒，當天下午秀林鄉和萬榮鄉都展開強制撤離，徐榛蔚也親自跑到民眾家門前，要求民眾「一定要強制撤離」，當時還有媒體拍下這段與民眾對話的畫面，陳柏惟對此直言「請問花蓮縣政府現在在演什麼？」、「黃色警戒你縣長自己跑去叫人家撤離，紅色警戒跟我說你沒收到通知？」

對於同場來賓尚毅夫表示，9月22日白天徐榛蔚還在國外，陳柏惟表示，有可能她沒收到，但總是有人收到通知。

陳柏惟直言，「從一開始就說謊，在說謊的過程中，我們慢慢地要扣回來，正常的程序我就講一個數字，因為院長提到花蓮需要撤離計畫，像高雄也是把可能影響人數拿出來，這個人數為什麼重要，她第一時間到今天沒告訴我們，撤離了多少人，沒有撤離的人數就會直接演變成受災的人數，接下來則會有安置人數，自然就知道資源要去到哪裡、知道受災戶數」、「直到今天第一個數字出不來，後面的數字都要用猜的。後面的數字你是不是只能一個一個去問，他已經埋起來的你怎麼問」。

陳柏惟質疑，「直到現在都還在演，還在那邊台糖的土地要給我們，便當要給我們，電鍋要給我們，洗衣機要給我們，縣政府不是負責這些事情的，我給你再大的電鍋，也煮不出所有災民的餐盒。現在要的就是把需求提出來，以前沒有做的就是今天開始做，聽到的時候開始做，不要在那邊做言辭辯論。」

這段內容也引起網友熱議，「2021年知道黃色警戒一定要強制撤離，現在裝傻喊要中央教？」、「2021年知道要撤離，2025就不會撤離了，再加一個報喜不報憂、只會要錢的傅崐萁，真的把災民當三歲小孩在騙」、「2021太久了，一個月前楊柳颱風就撤離了」、「想說奇怪以前都有撤離計畫，花蓮縣政府都有經驗，怎麼這次完全像智障一樣，原來裝傻，不安好心」、「傅崐萁還在立院找戰犯？ 回頭看看自己老婆吧！」

陳柏惟發聲質疑，2021年受圓規颱風影響，花蓮7鄉鎮發布土石流黃色警戒，當時徐榛蔚就曾親自強制民眾撤離，陳柏惟直言，「請問花蓮縣政府現在在演什麼？」（圖擷自threads）

