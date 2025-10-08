昔日納粹用揭弊合理化監控 李忠憲：放棄程序正義後果很可怕

民眾黨主席黃國昌被爆成立狗仔集團跟監政敵，相關爭議延燒。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆成立狗仔集團跟監政敵，相關爭議不斷延燒，成大教授李忠憲發文以德國納粹為例，直言當初納粹宣傳部長戈培爾就是靠建立私人的情報網絡進行滲透，透過揭發腐敗、揭穿「莫斯科陰謀」、保護德國文化等理由，假稱「揭弊」實則斷章取義或捏造，之後更迅速升級成國家級監控，結合警方、蓋世太保與媒體輿論進行政治清洗。他也感嘆「維護自由比捍衛自由更困難」、「民主不是因為政敵可疑，就可以放棄程序正義」。

李忠憲在臉書發文直言，「如果人民對政治跟監無感，下一步可能更黑暗，而且維護自由比捍衛自由更困難」、「若是黃國昌開那樣的記者會，偷拍狗仔集團的行為就可以被輕輕放過，後果會很可怕！」

李忠憲表示，德國納粹宣傳部長戈培爾在1926至1932年間，尚未掌握國家機器時，就靠建立私人的情報網絡滲透社會民主黨、共產黨與文化界。他的理由聽起來冠冕堂皇──揭發腐敗、揭穿「莫斯科陰謀」、保護德國文化。但這些所謂的「揭弊」往往是斷章取義或捏造，主要用來標記敵人、攻擊聲譽、製造仇恨。

等到1933年納粹掌權，這些本來「只是黨內的跟監」迅速升級成國家級監控，結合警方、蓋世太保與媒體輿論，最後演變成「長刀之夜」等政治清洗，甚至無數反對者遭到拘捕、失蹤或處決。李忠憲強調，歷史清楚告訴我們：當監控和抹黑被合理化成「查弊」、「揭露真相」，而人民不在乎其程序正義，暴力往往只是時間問題。

李忠憲直言，民主的第二代往往以為自由是天經地義，卻最容易在安逸中失去警覺。他也直言「維護自由比捍衛自由更困難！」並指捍衛自由多半發生在自由已被外部威脅時，是被動的反抗；而維護自由，則要求在沒有明顯危機、看似安全安定的時候，仍保持警覺與公共參與。過去因安於民主榮譽而冷漠，直到國家滅亡逼近，才意識到自由早已在沉默中被侵蝕。

李忠憲指出，今天，台灣政治人物或團隊被指控成立「狗仔網路」、拍攝並兜售政敵照片，支持者說這是為了「查弊」「追求透明」。但如果缺乏法律授權與透明監督，這就是政治偵防，也是民主社會極危險的警訊。因為一旦默許政客私下建立監控網絡，下一步就可能是司法被動用來整肅異己，甚至暴力排除對手。

李忠憲強調，民主不是因為政敵可疑，就可以放棄程序正義。「維護自由」要求我們在舒適的時候就保持警覺，否則，當社會只在自由遭受公開攻擊時才想「捍衛」，往往已經太遲。

李忠憲在文末也重申，歷史上的戈培爾，正是從「揭弊」和「情報」開始，最終讓整個國家失去自由，代價慘痛且無法輕易挽回。

