王鴻薇助理被爆仲介賣狗仔素材 溫朗東揭昔日劣跡：偷中國飯店菸灰缸

溫朗東透露，過去張凱維在參加兩岸交流辯論賽時，竊取中國飯店的菸灰缸，當時還驚動中國官方、中華青年交流協會、文化大學的社團方及校方等。圖為示意圖。（資料照，彭博）

民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵，王鴻薇助理張凱維也遭指協助「狗仔大將」謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照。名嘴溫朗東昨深夜則發文透露，過去張凱維在參加兩岸交流辯論賽時，竊取中國飯店的菸灰缸，當時還驚動中國官方、中華青年交流協會、文化大學的社團方及校方等，他直言「有些人是少不經事；有些人，是始終如一」。

溫朗東在臉書發文分享，王鴻薇的助理、國昌狗仔團仲介商張凱維，臉書帳號自稱「幹盤哥」，是因為他創下了台灣辯論圈的傳奇事蹟－－兩岸交流辯論賽的時候去偷中國飯店的菸灰缸。

請繼續往下閱讀...

溫朗東表示，十幾年前，張凱維代表文化大學，前往中國參加兩岸盃辯論賽，比賽打完，照慣例，中國方會安排四五天的「文化交流行程」，這類的行程他在2004、2006也去過，簡單的說就是中國方會招待你，包吃包住，到兩三個省旅遊，讓你對中國有些好印象，算是很輕度的文化統戰行程。

溫朗東說，「但我覺得印象更差了」，因為2004年去逼我們去黃帝陵「認祖歸宗」，我整路都在講一些軒轅劍遊戲的五四三。後來要我們去看兵馬俑，我就躲在飯店裡睡覺了。然後那時的中國景點，廁所真的是沒有門的糞坑，那氣味跟蠕動的......總之就很可怕。

溫朗東透露，「張凱維去的那次我是沒去，但目擊證人眾多，我剛剛又確認了一下情節：賽後，文化交流的環節，在一家高級飯店的餐廳吃飯，桌上放了幾個超大的青花瓷菸灰缸，異常精美，張凱維跟他文化的G姓學長，兩個人一搭一唱，覺得中國是『法外之地』，在中國偷東西不算犯罪。於是兩人就把兩個菸灰缸幹走了」。

溫朗東指出，在他們離開餐廳去跑下一個旅遊行程之後，飯店發現菸灰缸遭竊，因為是包場，就連絡包場的單位，才發現包場的是共青團還是省級單位之類的官方組織，中國官方趕緊聯繫台灣這邊辦活動的中華青年交流協會，協會又確認當下幾乎只有文化大學辯論社的在場。

溫朗東直言，兩個台灣人在中國偷東西，傳出去實在不好聽，當時雙方就協調了一下，菸灰缸好像有寄回去餐廳，文化辯論社則將張凱維跟G姓學長禁賽。因為兩個犯嫌也馬上坦承犯罪了，中方，協會，文化社團，文化校方就大事化小。

溫朗東感嘆，整個事件最離奇、迫使他事隔十幾年還是印象猶新的點在於：張凱維根本不抽菸。只是覺得這菸灰缸很美，很值錢，想說拿了沒人發現。

溫朗東在文末直言，「我當時只覺得這是年少輕狂吧，誰沒有過去呢？現在看起來，有些人是少不經事；有些人，是始終如一」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法