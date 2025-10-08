公務員「高薪低用」近萬人 這些機關最多

立法院預算中心報告指出，現職公務人員降調後仍敘原俸級，產生高薪低用現象在我國政府各機關內時有所聞。（資料照）

一般民間企業工作職等調降，大都會被減薪，但立法院預算中心最新報告指出，現職公務人員降調後仍敘原俸級，產生高薪低用現象在我國政府各機關內時有所聞，2021年至2025年6月公務人員高薪低用人數達9千餘人，恐導致人力資源浪費及同工不同酬的爭議。

公務員的「官等」是指簡任、薦任、委任，「職等」則是指一到十四等。預算中心指出，公務人降調分兩種，一是降調低一「官等」職務，或是「同官等內調任低職等」職務，無論如何，根據「公務人員任用法」及「公務人員俸給法」規定，降調後仍敘原俸級。

請繼續往下閱讀...

2021年至2025年6月降調低一「官等」職務者，中央及地方政府合計1146人，中央政府各機關合計377人，以行政院主管機關359居首，其中教育部、法務部及內政部分居前3。地方政府各機關合計769人，直轄市政府高於縣市政府，其中台中市政府、高雄市政府及台南市政府分居前3；縣市政府以彰化縣政府、雲林縣政府及屏東縣政府人數最多。

2021年至2025年6月「同官等內調任低職等」職務者，中央及地方政府合計7864人，中央政府各機關合計2773人，以行政院主管機關2597人居首，其中教育部、內政部及農業部分居前3。地方政府各機關合計5091人，直轄市政府高於縣市政府，其中新北市政府、台北市政府及桃園市政府分居前3；縣市政府以彰化縣政府、屏東縣政府及雲林縣政府人數最多。

預算中心表示，我國政府人事制度雖容許經依法任用現職公務人員可自願降調，且觀察其降調動機具多樣性也存其合理性，惟請調動機多為個人因素，例如家庭因素、自身因素等，其對機關易造成多方負面影響，包括：人力資源浪費、工作調配合理性、公平性與安定性及機關內整體行政效能降低等。

預算中心指出，此規定為保障公務人員權益，惟於組織內恐產生高薪低用多方負面影響，如在同官等內調任較低職等職務者，仍支給原職專業加給，恐有同工不同酬的爭議，或因不影響俸給，發生自願降調以擔任職責較低工作投機行為，此等情形在我國各政府機關中時有所聞，此效應不僅對個人造成負面觀感，也對機關內部及整個政府體系造成人力資源浪費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法