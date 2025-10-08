為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    首場國民黨主席分區政見會台中登場 6選將火花四射

    2025/10/08 00:10 記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導
    首場國民黨主席選舉分區政見發表會昨日下午在台中市登場，6位候選人全員到齊。（記者蘇孟娟攝）

    首場國民黨主席選舉分區政見發表會昨日下午在台中市登場，6位候選人全員到齊。（記者蘇孟娟攝）

    首場國民黨主席選舉分區政見發表會昨日下午在台中市登場，6位候選人全員到齊，政見發表會火花四射，郝龍斌痛斥這次選舉造謠、攻擊盡出，還有讓「黨員困惑的假民調」；張亞中則嗆稱當選主席後要去拜會日本自民黨新任總裁高市早苗的鄭麗文，一點歷史是非都沒有，「去見她兩岸關係還有可能改善嗎」。

    國民黨主席選舉分區政見發表會原訂舉辦8場，因逢花蓮救災縮減為3場，首場昨日下午在台中登場，6名候選人終於同台，政見會僅設計讓6人各闡述理念15分鐘，沒有相互詰問，但發表過程屢見火花四射。

    郝龍斌痛斥這次選舉造謠、攻擊盡出，還有讓「黨員困惑的假民調」，更有人說他到花蓮協助救災缺席政見會是怯戰，他曾跟謝長廷、蘇貞昌甚至宋楚瑜辯論過，黨內的選舉政見發表辯論他會怯戰嗎？還嗆任何覺得他怯戰的人來「一對一辯論，看誰怯戰」。

    張亞中則鎖定鄭麗文稱若當選將拜會日本自民黨新任總裁高市早苗，痛斥高市早苗否定日本侵略中國及南京大屠殺，甚至認為慰安婦都是自願者，批鄭台灣史都沒有讀、一點歷史是非都沒有，「講得天花亂墜基本常識都不懂嗎」、「去見她兩岸關係還有可能改善嗎」；鄭麗文重申，高市早苗極有可能是下任日本首相，台日關係非常重要，國民黨若要重返執政政黨外交很重要。

    不過，兩人談及國民黨2028總統候選人產生，則不約而同強調制度。鄭麗文說，黨主席不能私相授受喊總統就交給盧秀燕，相信最強候選人可通過初選制度考驗代表國民黨重返執政；張亞中也說，沒有徵召這種制度，最好的辦法是「幫盧秀燕鋪好紅地毯」，讓她憑實力初選出線。

    郝龍斌則發下豪語2026年選舉台南、高雄至少拿下一席，否則馬上辭職；羅智強也不甘示弱下「軍令狀」強調，若2026縣市長總席次減少、沒拿下高雄、台南任一都就辭黨主席。

    卓伯源則強調，兩岸需要統必合、獨必戰之外的第3條路，讓台灣從區域衝突中心點，變成世界和平起點；蔡志弘則說，支持由台中市長盧秀燕助重返執政，並將推動國共領導人會談。

