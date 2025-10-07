四叉貓爆黃國昌委外偵防價碼 調查2人月付90萬！

網紅「四叉貓」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵，偷拍照再透過中間人向泛藍民代兜售，每案開價2至4萬元不等，引發輿論譁然。網紅「四叉貓」今（7日）晚加碼爆料，2020年發生「國昌錄音」外洩事件，黃國昌私下尋求外部資源，還對他懷疑的人進行偵防，光調查2個人就開價90萬！

2020年8月份，時代力量流出一份黃國昌私下講話的錄音，內容為黃國昌批評現任無黨籍苗栗縣議員曾玟學等人，後續導致曾玟學宣布退出時力。當時錄音檔還錄到黃國昌分析2020總統大選選戰，提到當時總統民調為何民眾對時任台北市長柯文哲有期待？不是因為柯文哲好，而是大家「肚爛」民進黨；黃國昌還撂話，「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」、「今天總統辯論台，（如果）是我站上去，蔡英文會嚇到什麼程度」。

請繼續往下閱讀...

當年錄音檔風波一度重傷黃國昌的形象，也造成時力進一步分裂。四叉貓7日在三立政論節目《新台灣加油》重提這段往事，他說這個假日有徵信業者約他吃飯，他聽到了很多八卦，其中就有當年國昌錄音事件的內幕，當時時力內部有調查是誰外洩錄音，但黃國昌不太信任內部的人，於是自己去找了徵信業者來跟拍。

四叉貓接著說，黃國昌起初要求調查的對象很多，但因為費用昂貴，業者建議就先鎖定幾個真的比較可疑的人，黃國昌根據外洩錄音檔的聲音判斷，將調查範圍濃縮到2個人，業者當時開價，查2個人1個月就要90萬，分成「前金70萬、尾款20萬」。後來業者展開調查後，其中一個對象排除掉嫌疑，沒有查到底，「所以就是算查1.5個人，那個徵信業者還滿有良心的，他（跟黃國昌）說尾款我就不跟你收了，所以實際應該是只有收70萬。」四叉貓最後還隔空向黃國昌喊話：「黃國昌，你敢不敢否認這件事？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法