    郝龍斌南投黨員座談 拜會許淑華獲鼓勵

    2025/10/07 22:31 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌今晚拜會南投縣長許淑華。（郝龍斌辦公室提供）

    國民黨主席候選人郝龍斌今晚拜會南投縣長許淑華，事後他在臉書發文感謝許淑華的鼓勵，並透露許淑華特別叮嚀他，「要加油！若能勝選，一定要帶領國民黨贏回2026、贏回2028！」郝龍斌還說，感謝許淑華的鼓勵，並深信只要大家團結一心，國民黨一定能達成目標，下架執政無能的民進黨。

    郝龍斌指出，黨主席投票進入倒數10天，自己一步一腳印，北中南跑透透，向黨員說明自己對黨的願景與政見，更重要的是，面對面聽取黨代表與黨員的心聲，下午在結束台中市的政見說明會後，他立即趕到草屯與南投，參加兩場黨員座談，南投市長張嘉哲費心張羅，座談會氣氛熱烈，也給他很多鼓勵與鞭策，結束座談後，他特別拜會許淑華。

    郝龍斌說，回想起跟許淑華相識已經是10年前的事了，那年許淑華參加立委補選，一大早他陪許到中興新村第三市場拜票，當時就深感她的戰力與親和力，果然之後淑華就被封為「神力女超人」，3年後他領銜推動「反核食公投」，許淑華也全力支持，還陪他一起到市場宣傳，收取連署書，但可惡的是，反核食公投雖然獲得民意支持，順利過關，但是民進黨政府舔美媚日，上個月預告將全面取消福島食品輻射檢驗措施，最快年底實施，又讓民眾「食不安心」。

