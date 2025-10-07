中美洲銀行駐台辦事處喬遷天母使館特區 林佳龍：有助會員國與台合作

外交部長林佳龍（左）與中美洲銀行總裁桑琪蕬（右）贈禮合影。（外交部提供）

中美洲銀行（CABEI）駐台國家辦事處於今（7）日舉行喬遷典禮，搬遷至天母使館特區，該行總裁桑琪蕬（Gisela Sánchez）親自率團訪台主持，外交部長林佳龍應邀出席，並與財政部次長阮清華及中央銀行參事林吉甫共同揭牌。林佳龍致詞表示，搬遷將有助進一步強化與CABEI會員國在台使館、代表機構及我國國合會的合作。

桑琪蕬致詞強調，台灣是與CABEI具共享價值，並且積極協助中美洲地區國家永續發展的重要會員及策略夥伴，CABEI對台灣穩健的金融市場高度重視，CABEI與我國政府合作成立的「台灣－CABEI夥伴關係信託基金」（TCPT）已嘉惠我中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，相信新的駐台辦事處將能成為台灣與中美洲國家的重要橋樑。

林佳龍致詞表示，CABEI駐台國家辦事處搬遷至天母使館特區，有助進一步強化與CABEI會員國在台使館、代表機構及國合會的合作，台灣長年參與CABEI提升中美洲地區經社發展的各項計畫，包括共同因應全球挑戰如氣候變遷及COVID-19疫情等，今年國合會也與CABEI共同推動「後疫情時期協助婦女經濟賦權機制貸款專案」，協助友邦瓜地馬拉的婦女創業，並強化永續經營能力，彰顯台灣榮邦的決心。

外交部指出，出席喬遷典禮的還有來自CABEI會員國的瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）、阿根廷商務文化辦事處處長赫南德斯（Carlos Alberto Hernández）與西班牙商務辦事處處長裴漢諾（Germán Bejarano García），以及多位我國金融業者代表等；外交部次長葛葆萱也於今日中午款宴桑琪蕬一行。

CABEI成立於1960年，總部位於宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa），我國於1992年加入CABEI，成為區域外會員國，目前持股比例在15個會員國中位居第一；CABEI於2021年在我國設立「中美洲銀行駐中華民國（台灣）國家辦事處」，是CABEI在亞洲設立的第1個國家辦事處，也是政府間國際組織來台設立分支機構的首例。

外交部長林佳龍（左二）與中美洲銀行總裁桑琪蕬（右二）、財政部政務次長阮清華（右一）及中央銀行參事林吉甫（左一）共同揭牌。（外交部提供）

