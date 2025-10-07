再提藍白合 郝龍斌喊但書「國民黨要強、候選人要夠格 且要主導」

郝龍斌喊要藍白合先決條件要國民黨夠強能主導。（記者蘇孟娟攝）

國民黨主席選舉18日舉行，各候選人積極爭取認同，候選人郝龍斌今再談藍白合，強調在野合作很重要，若當選黨主席會用最大誠意促成藍白合，但「先決條件」是國民黨要強，黨的候選人要夠格，更要採取主導地位，全力以赴在2028年重返執政。

郝龍斌今日在台中參加國民黨主席政見發表會時，再提及藍白合。他說，民進黨現正值天怒人怨時刻，國民黨主席最重要的責任是打贏選戰，除黨內團結和諧很重要，在野合作也很重要。

他說，若擔任黨主席，會用最大誠意促成藍白合，但有「先決條件」，就是國民黨要夠強、黨的候選人夠格，要採取主導，他會全力爭取2026勝選，2028再藍白合，全力以赴爭取重返執政、下架民進黨。

郝龍斌說，很多人在2024年時都有心中的痛，「60%的民意輸給40%民意」，就是因為有私心、不團結，他保證未來做黨主席，最重要的工作就是促成黨內團結、在野合作，合作培養默契，不僅2026選舉要贏，2028年更要重返執政。

另一位候選人鄭麗文也說，「藍白合」已是在野高度共識，但國民黨自己要爭氣，她當選主席會在任內讓國民黨成第一大黨，2028年政黨輪替且完全執政，但為確保下架民進黨，在野大團結與藍白合作均勢在必行。

候選人張亞中則說，藍白合難道有人支持白正藍副嗎，籲不要把跟白色力量合，變成權位交換，你正我副、我正你副，應要建立共同理念再談合作。

鄭麗文指出，為確保下架民進黨，在野大團結與藍白合作均勢在必行。（記者蘇孟娟攝）

張亞中指藍白合不能變成權位交換，要有共同理念才合。（記者蘇孟娟攝）

