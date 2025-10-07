角逐黨魁 羅智強頭份市與黨員座談：累了所以參選

角逐國民黨黨魁，立委羅智強（右二）在頭份市與黨員座談。（記者蔡政珉攝）

國民黨黨主席選舉將於18日投票，參選人之一立委羅智強今天晚間7點也赴苗栗縣頭份市忠孝里活動中心參加黨員座談會，與黨員交流力爭黨員票。羅智強提及，因為「我好累啊」所以參選黨主席，畢竟他夜宿街頭、徒步環島謝票、經營社群等，需要資源，更應該由國民黨黨中央進行。

包括立委高金素梅、徐巧芯皆陪同羅智強參加頭份市黨員座談會；羅智強先提到，起心動念參選的原因，首先國民黨最強的戰力在立法院，黨中央當然要在立法院；羅智強也說「好累才要選黨主席」，包括經營社群、夜宿街頭等需要資源，他也高喊「該不該做、要不要有人做、應該國民黨中央來做」。

羅智強強調要改變國民黨，國民黨過去溫良恭儉讓，但民進黨已執政9年，國民黨要勇敢剛猛強，跟民進黨作戰；羅智強也呼籲到場黨員幫忙拉票。

徐巧芯則說，羅智強願意給年輕人機會，她並舉例說，以往問過年輕人為什麼選擇加入民進黨而非國民黨，聽過有人告訴她民進黨比較願意給年輕人機會。

