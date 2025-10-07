獨家》音圖追加43.3億仍流標 簡舒培批北市府不敢「咎責」前朝

台北音樂廳與圖書總館（音圖中心）新建工程競圖，在2022年8月已決標，工程發包卻不斷流標。（取自台北市文化局網站）

台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（音圖）新建工程，經台北市議會臨時會6月追加工程預算43.3億元達114.9億元，並要求市府提出咎責報告送議會備查。報告已送議會卻隻字未提咎責，而追加預算後的首度發包再度流標；民進黨議員簡舒培痛批「連議會給的題目都改，市府就是不敢對前朝咎責」，甚至認為將圖書館跟音樂廳一起蓋，就是前市長柯文哲剛愎自用的錯誤政策，蔣萬安難道不能有一點勇氣嗎？為台北市做出正確的方向跟決定，一定要繼續收柯文哲的爛攤子，只為了「藍白合」嗎？

台北市議會今年6月30日臨時會通過音圖總工程經費，從原本的71.6億元增加到114.9億元，附帶決議「市府應提出音圖決策歷程檢討咎責報告」。文化局日前將檢討報告送議會，隻字未提「咎責」。 僅檢討流標原因有因應停車需求增加地下開挖面積及深度，以及空間機能、音樂廳聲學設計及舞台使用等特殊設施，增加施作風險，也提到營造成本仍較疫情前上漲，以及中美貿易戰、俄烏戰爭等因素影響，還有營建工程人力短缺。

而水利處在預算通過後，7月15日上網公告招標，期間因廠商有疑義，等標期延至9月30日截標及開標，僅一家廠商投標而流標；水利處已再次上網公告，預定10月22日開標，只要有一家廠商來投標，就有希望決標。

簡舒培批評，「連議會給的題目都改，市府就是不敢對前朝咎責」，認為蔣萬安為了「藍白合」不敢檢視柯文哲留下的所有爛攤子。郝龍斌當市長時，只是要做市立圖書館總館，連前期評估、細部計畫都做好了，費用約28億元；就因為柯文哲沒有專業卻自以為是，要把市立圖書館跟音樂廳放在一起，就推翻郝龍斌整個規劃，拖累台北市花更多的錢、更多的時間。

簡舒培說，「市長的不專業拖累整個城市的發展」，音圖的預算「實在追加太多錢了」，還繼續招標不出去，柯文哲的剛愎自用、不專業，才有了音圖的計畫，留下的爛攤子要繼續做，還要追加多少錢？蔣萬安為什麼不能像柯文哲之前推翻郝龍斌的案子一樣，「如果真的做錯了，為什麼不喊停，重來？」

簡舒培說，蔣萬安難道不能有一點勇氣，勇敢的為台北市做出正確的方向跟決定，一定要繼續收柯文哲的爛攤子，只為了「藍白合」嗎？預算追加了，也標不出去，應該要有人有道德勇氣喊停，難道一定要將錯就錯一直錯下去嗎？

台北市議會今年6月30日臨時會通過音圖總工程經費，附帶決議「市府應提出音圖決策歷程檢討咎責報告」，文化局檢討報告只提決策歷程，未提「咎責」。（記者何玉華翻攝）

