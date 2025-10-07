歐陽霆提案通過 明年竹縣普發3萬4千元 楊文科：縣府沒能力也不會發

新竹縣長楊文科否認普發每人3萬4000元，將向議會說明不可行的原因。（記者黃美珠攝）

民進黨籍新竹縣議員歐陽霆提案，建議縣府明年普發每人現金3萬4000元獲議會通過。不過縣長楊文科鄭重否認新竹縣會普發現金，強調縣府財力根本不允許，歐陽霆的提案雖在議會通過，但縣府無力也不會發放，將充分跟議會說明不可行的原因。

縣議員歐陽霆說，他確實在上週臨時會提案，獲得無黨籍議員鄭朝鐘、呂宛庭、鄭美琴以及國民黨籍議員吳菊花的附議連署，經臨時會通過建請縣府把2024年度歲計賸餘17億9000萬，加上新財劃法上路將增加的185億地方統籌分配款，除以今年6月的全縣人口數，普發現金3萬4000元給新竹縣民還稅於民。

他說，之所以提這樣的案子，著眼於物價上漲、生活成本增加等，民眾對於政府減輕負擔、回饋民生的期待日益殷切。中央既已釋出資源給地方，地方政府更應本於公平分配與財政透明原則，展現與民共享成果的誠意。

不過楊文科今天晚間說，新竹縣目前長短期負債還有約60億元，新的財劃法施行後，中央迄今對一般性補助款和計畫型補助款明年度的補助額度多少？依憑為何？迄今還沒有定調。新竹縣的人口持續在增長，學校等重大工程都還在持續推動執行中，明年的統籌分配稅款雖然將增加185億元，但是每一分錢都已經有計畫用途，沒有多餘的可以隨便揮霍，所以儘管議會通過了歐陽霆的提案，但實際上縣府根本無法執行。

