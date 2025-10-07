遭指與盜採砂石地主關係匪淺 賴瑞隆控柯志恩抹黑明提告

國民黨立委柯志恩今與高雄市議會黨團召開記者會，怒批美濃大峽谷水很深。（記者李惠洲攝）

國民黨立委柯志恩與高雄市議會國民黨團今（7日）召開記者會，指美濃某涉嫌違法盜採砂石地主的家人與立委賴瑞隆團隊關係匪淺，賴瑞隆晚間發聲明指出，他與國民黨指涉的地主及全國黨代表完全不認識，痛批柯志恩、議員許采蓁為了選舉不經求證惡質抹黑，已正式委請律師明天早上提告。

賴瑞隆表示，柯志恩與國民黨團為了選舉骯髒手段盡出，胡亂造謠抹黑。強調在盜採砂石案第一時間已提出「土石採取法修正案」，未經許可採取土石者之罰鍰，從現行處500萬元以下罰鍰提高到5億元以下罰鍰，用重罰來嚇阻犯罪；且違法採取土石將按日連續罰金額100萬元以下提高到1000萬元以下。

賴瑞隆說，他已正式委請律師明天上午向柯志恩、許采蓁提出告訴，不僅以正視聽，更要正告柯志恩及國民黨，高雄早已看透「國民黨造謠產業鏈」，每次選舉就每次抹黑，不認真為高雄爭取財政及建設，選舉只想靠抹黑過關，高雄人不認可也不接受。

許采蓁今指出，她查出美濃成功段88、89號大坑的涉案周姓地主，老婆是旗山區永和里長，也是賴瑞隆競選團隊大旗美之友會，兒子是民進黨的全國黨代表，怒批賴瑞隆還發文要守護美濃是不要臉、民進黨「蛇鼠一窩」，但該里長發聲明與前夫已離婚4年多、彼此無涉。

柯志恩則說，美濃大峽谷一案很多人跟她說「水很深」，甚至請她要請隨扈，而且揭露此事竟被指控「自盜自演」讓她很震怒，另也提出土石採取法陸域的罰款，並新增加重刑事責任，違法致水土流失和污染就有刑法等。

高雄市議員許采蓁指，美濃盜採土石地主，是賴瑞隆競選團隊的大旗美之友會成員。（記者許麗娟攝）

