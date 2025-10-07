為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    大新竹輕軌紅藍線可行性評估 竹苗3縣市首長籲中央速核撥3300萬經費

    2025/10/07 19:41 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣長楊文科（左二）今天在「園縣市峰會」後代表受訪，提及大新竹輕軌如果中央協助如期推動，可望16年就能新建完工。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（左二）今天在「園縣市峰會」後代表受訪，提及大新竹輕軌如果中央協助如期推動，可望16年就能新建完工。（記者黃美珠攝）

    竹苗3縣市、竹科管理局、以及園區同業公會共組的「園縣市」第11次高峰會今天在竹北舉行，共提出6個全新合作提案，獲與會單位一致同意合作。其中大新竹輕軌紅、藍線整合評估案，更由新竹縣長楊文科代表3縣市，一致呼籲中央應儘速核撥可行性研究規劃經費，爭取未來16年內可以新建完成。

    今天提出的6個合作新案分為：「新竹縣市文創良品企業方案」、「嚴選特色優質農村伴手推介科技園區」、「共同研擬科學園區、新竹縣及新竹市的產業用地發展需求、「有關新竹縣、苗栗縣及新竹市轄內親子館共同規劃及辦理兒童節活動」、「強化新竹市政府與新竹科學園區管理局協作機制，共同提升科學園區及其周邊市容環境品質」、「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」。

    新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、竹科管理局長胡世民、以及台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長李金恭都親自出席。

    會後楊文科說，他們都希望竹科管理局對竹苗3縣市未來的產業發展趨勢要做長期計畫，以利未來整體的國土計畫。其中大新竹輕軌若依原計畫，中央補助相關經費，最慢16年紅、藍線輕軌就能新建完成，這將嘉惠竹科、竹北生醫園區和台元園區、湖口新竹產業專區，以及竹南頭份的上班族。但中央迄今3300萬的可行性研究規劃經費都還沒有給地方答覆，3縣市首長一致呼籲中央應儘速辦理。

