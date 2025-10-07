為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立委王美惠參選嘉義市長 藍營：意料中事

    2025/10/07 18:53 記者林宜樟／嘉義報導
    民進黨擬提名立委王美惠參選下屆嘉義市長。（資料照）

    民進黨擬提名立委王美惠參選下屆嘉義市長。（資料照）

    民進黨佈局2026縣市長選戰，選舉對策委員會將報請中執會建議提名立委王美惠參選嘉義市長，對於綠營人選大致底定，被外界看好有機會拚市長選戰的國民黨嘉義市議員鄭光宏說，是意料中事，並不訝異，每個政黨提名各有節奏，國民黨目前最重要的是黨主席選舉，不用因民進黨嘉義市長選將已定案，就對自己選戰節奏有影響。

    地方人士分析，嘉義市由國民黨黃敏惠市長執政，明年任滿卸任，她從政多年，從未聽聞有「接班人」，明年藍營市長參選人未明朗，人人有機會，個個沒把握；相較王美惠經營基層多年，從市議員當到立委，兩屆立委選舉票數均大幅領先對手，明年市長選戰她身為在野挑戰者，聲勢、看好度居高不下。

    鄭光宏則說，王美惠將參選嘉義市長，大多數人並不訝異，只是原本以為還需協調或整合，因此定案時間比預期還要更早；國民黨會等黨主席選舉完後，才會針對明年地方縣市長選舉訂定提名辦法，最快可能年底或是明年農曆春節前才會有人選。

    鄭光宏說，嘉義市長選舉也面臨藍白合議題，外傳民眾黨立委張啓楷有可能參選嘉義市長或彰化縣長，但都未定案，王美惠至少領先3個月拚選戰，搭配她的基層實力，確實已在選戰起跑線上占優勢。

    至於張啓楷，記者撥打其手機，並未接通，無法得知其看法。

    國民黨嘉義市議員鄭光宏認為立委王美惠出線參選嘉義市長是意料中事。（擷取自鄭光宏臉書）

    國民黨嘉義市議員鄭光宏認為立委王美惠出線參選嘉義市長是意料中事。（擷取自鄭光宏臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播