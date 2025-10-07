為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    史上最大團！ 巴拉圭眾議長拉多雷率團抵台 出席國慶大典

    2025/10/07 19:13 記者朱沛雄／桃園機場報導
    我國友邦巴拉圭共和國眾議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）應我國政府邀請，7日率團來台出席國慶活動。拉多雷在桃園機場表示，巴拉圭將堅定地與台灣站在一起，沒有人能打破這份情誼。（記者朱沛雄攝）

    我國友邦巴拉圭共和國眾議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）應我國政府邀請，於今（7）日至11日率巴國眾議院訪問團來台出席國慶活動。拉多雷在桃園機場表示，台灣與巴拉圭正面臨著來自共產中國的嚴峻攻勢，目的是破壞兩國之間的友誼，訪問團此行是為了強化邦誼，巴拉圭將堅定地與台灣站在一起，沒有人能打破這份情誼，巴拉圭將在全世界所有民主的戰場上捍衛台灣的主權和自主性。

    巴拉圭共和國眾議長拉多雷率巴國眾議院訪問團下午搭機飛抵桃園國際機場，訪團成員包括眾議院外交委員會主席阿納斯哥、眾議院台巴友好委員會主席葛馬拉、台巴友好委員會主席夫人伊利雅德、眾議院外交委員會副主席甘迪亞、眾議員阿雷契亞、眾議員薩林納、眾議員艾貝、眾議員仙杜隆、眾議員娃耶后、眾議員德布爾多、眾議員艾芨蕾拉、眾議員阿吉雷拉、眾議員雷梅索斯基及眾議院禮賓處處長歐德佳等18名國會重要成員。外交部政務次長陳明祺代表我政府前往機場接機，表達誠摯歡迎。

    拉多雷下機後在國賓門發表簡短談話中表示，非常榮幸帶著巴拉圭史上最大規模的眾議院訪問團來到台灣，此行是為了彰顯兩國邦誼，並且比以往任何時候都更大聲地宣佈，巴拉圭堅定地與台灣站在一起，沒有人能打破這份情誼。拉多雷指出，巴拉圭與台灣正面臨著來自共產中國的嚴峻攻勢，大量的網路攻擊與施壓，目的是為了擊垮兩國的意志，並破壞瞭巴拉圭與台灣之間的友誼，這件事絕不會發生。

    拉多雷表示，此行目的在慶賀台灣雙十國慶、鞏固兩國邦誼，巴拉圭將在全世界所有民主的戰場上捍衛台灣的主權和自主性。他也提到，貝尼亞總統幾天前在聯合國提出了請求，要求台灣能在那裡發聲，讓台灣能夠以一個主權和自由的國家身份參與其中。

    巴拉圭共和國眾議長拉多雷7日下午率巴國眾議院訪問團搭機飛抵桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺代表我政府前往機場接機，表達誠摯歡迎。（記者朱沛雄攝）

