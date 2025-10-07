代表民進黨選台東縣長 陳瑩：全力以赴 國民黨吳秀華：平常心

民進黨立委陳瑩對於參選台東縣長表示全力以赴。（記者黃明堂攝）

民進黨布局2026縣市長選戰，選舉對策委員會今天下午開會決議報請中執會建議提名平地原住民立委陳瑩競選台東縣長，陳瑩感謝黨內各派系無異議支持她，她一定全力以赴，但當前以光復鄉救災為首要；國民黨表態競選的是縣議長吳秀華，同時也是縣黨部主委，吳秀華說，早就知道陳瑩會代表民進黨，平常心應戰，但會加強原住民票源。

民進黨選對會今天開會達成共識，建議提名王美惠代表民進黨參選嘉義市長、陳瑩代表民進黨出戰台東縣長，後續送交中執會裁決是否通過。陳瑩說，民進黨通常是各派系有不同意見，但這次會議罕見無異議支持她，現任、前任總統也都支持她，對此，她表示相當感謝，也一定會全力以赴，但花蓮光復鄉的洪患還在救災復原階段，目前最重要的工作，就是協助光復鄉災民迅速回歸生活常軌。

陳瑩表示，其實早在今年元宵節，她就公開表達願意承擔責任競選台東縣長，相關競選腳步及團隊都持續邁進及調整。她認為，下屆縣長選舉，不是藍綠之爭，而是攸關台東未來的選舉，她會全力爭取選民支持。

國民黨縣黨部主委吳秀華也早已展開競選縣長的腳步，她說，黨內目前正忙於黨主席改選，她認為最快要到明年才會提名，但她相信黨內的整合沒有問題。陳瑩的參選，早已周知，她不驚訝，也以平常心看待，按照既定步伐前進。陳瑩具有原住民身分，自己一定會加強原住民票源的經營。

國民黨台東縣議長吳秀華朝競選縣長邁進，平常心看待陳瑩參選。（記者黃明堂攝）

