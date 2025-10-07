為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「桃竹苗大矽谷」只聞樓梯響 竹竹苗首長同聲盼儘快有完整規劃

    2025/10/07 19:20 記者黃美珠／新竹報導
    對於桃竹苗大矽谷計畫，竹竹苗3縣市首長同聲希望能儘快有具體進展。（記者黃美珠攝）

    桃竹苗大矽谷推動方案進展今天在竹苗3縣市、新竹科學園區管理局以及台灣科學園區科學工業同業公會共組的「園縣市」第11次高峰會上成焦點，新竹縣長楊文科首先發難說，迄今只聞樓梯響，竹市代理市長邱臣遠則希望中央對於本案所需產業用地需求等，儘快有完整規劃且凝聚共識，苗栗縣長鍾東錦則期待早日能有具體進展。

    竹科管理局長胡世民說，大矽谷計畫的土地取得進度仍在溝通階段，園區同業公會最近問世的產業白皮書中，也呼籲交通問題應該更加獲得重視，科管局會持續且落實跟縣市的共同合作計畫，一起為地方以及國家整體發展努力。

    園區同業公會理事長李金恭說，公會最近催生產業白皮書，內容涵蓋各大產業核心議題與發展挑戰，也深入剖析目前科學園區面臨5缺問題所造成的結構性瓶頸，白皮書同時提出問題和可行的前瞻性解決方案，希望提供政策制定者、產業界一套可落實的行動藍圖。

    楊文科批評大矽谷計畫到現在只聞樓梯響，他希望科管局和園區同業公會要基於地方發展要一起推動，光靠竹苗3縣市在拚成果都不盡理想。

    邱臣遠說，桃竹苗4縣市和竹科園區都有賴半導體的經濟發展帶來城市發展，因應美國對等關稅等挑戰，應強化產業出口量和產業連結，也要提升產業韌性，特別是對國家整體未來發展有深遠影響的桃竹苗大矽谷，應該要盡早有具體的規劃，其中舊產業用地需求上，就應統合園區和新竹縣市的狀況，就土地的使用，交通等公共建設作系統性完整的規劃且凝聚共識。

    台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭說，因應未來挑戰，公會最近催生「產業白皮書」供政府制定政策時參考。（記者黃美珠攝）

