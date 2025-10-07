竹市府擬發65歲以上愛老津貼1萬 市議員曾資程籲擴大為全市民普發1萬

新竹市府明年擬發65歲以上長輩，每人一次性的「愛老津貼」1萬元，市議員曾資程建議市府應全市民普發1萬擴大為「愛民津貼」。圖為長輩跳舞情形。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市府今天宣布擬發65歲以上，實際居住竹市滿10年以上長者，發放每人一次性1萬元「愛老津貼」，但已領取現有「安老津貼」長輩，不能重複領取愛老津貼。對市府這項1萬元津貼美意打折政策，市議員曾資程說，符合請領愛老津貼資格的長輩，其實更希望每個月能領到3000元安老津貼。一次性的1萬元津貼發放，雖樂觀其成，但建議市府研擬放寬設籍年限及財產所得門檻，才符合長輩期待。且愛老應擴大為愛民，全市民應普發現金1萬元。

市府今天發布新聞稿稱，要發放一次性的1萬元愛老津貼，但仍有不少門檻，包括設籍及實際居住10年以上的65歲以上長輩，雖美其名是愛老津貼，但不是普發性質，而是有門檻及條件限制。曾資程說，市府照顧長輩的美意打折，長輩更在意、希望的是每個月能領到3000元安老津貼，建議市府能放寬設籍年限及財產所得門檻，以符合長輩的期待。

此外，他也建議市府應該思考一次性普發1萬元，應從愛老擴大到愛民，在財政許可情況下，全體市民都該被關懷照顧，市府應展現普發現金1萬元的誠意，讓45萬市民共享財劃法修正後的財政紅利。

