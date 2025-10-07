台聯黨主席周倪安 跨海宣佈參選澎湖下屆立委

台聯黨主席周倪安（中）跨海抵澎，與鄉親舉行見面會。（記者劉禹慶攝）

台聯黨黨主席周倪安今（7）日抵澎，和關心澎湖發展的民眾見面。周倪安說明3件事，第1是為什麼決定到澎湖參選。第2是政府與全體國人應該體認澎湖是台灣的「護國神島」，加倍建設澎湖和發展澎湖，才能保護台灣。第3是如果有機會為澎湖帶來什麼改變？同時強調台聯2026年在澎湖也不會缺席。

首先為什麼決定到澎湖參選立委，周倪安表示，6年前的國會選舉，台聯提出「台澎大橋」計劃，我們認為澎湖要建設成能源和水資源中心。事實上，從去年接任台聯黨黨主席開始，黨內諸多同志及幾位澎湖當地長輩，即多次勸進，希望台聯黨能多關心台灣最重要的澎湖，為澎湖帶來新氣象。

第2是政府與國人應該體認澎湖是台灣的「護國神島」。稍有地理常識的人都知道，澎湖位處台灣海峽中間，是東北亞與南海互通的咽喉，向來是兵家必爭之地。除了歷史戰事外，盱衡當前兩岸情勢，澎湖更是中國犯台的跳板，也是控制東北亞與南海通道的關鍵。「如果台灣是保護美國的第一島鏈，澎湖就是保護台灣的第一島鏈；如果台積電是保護台灣的護國神山，澎湖就是保護台灣的護國神島」。

第3是如果有機會為澎湖鄉親服務，將為澎湖帶來麼改變？周倪安指出，首先台灣與澎湖間的空中交通至今還不夠方便，急待改善。其次，澎湖是一個純樸、安全的地方，絕不讓「免術換證」、「跨性別」、「廢除死刑」、「逃逸外勞」、「詐騙集團」等破壞傳統及保守價值的邪魔歪道進入澎湖這個乾淨的環境，汙染澎湖。

