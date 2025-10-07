為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「挖土機超人」林鴻森救災不幸離世 賴清德悼念：用生命詮釋台灣1精神！

    2025/10/07 18:14 即時新聞／綜合報導
    賴清德7日到林鴻森先生的靈堂拈香致意，並慰問家屬。（圖翻攝自賴清德臉書）

    賴清德7日到林鴻森先生的靈堂拈香致意，並慰問家屬。（圖翻攝自賴清德臉書）

    花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，桃園市挖土機行老闆林鴻森得知後馬上載運小型山貓、挖土機馳援花蓮，過程中，因左腳不慎刺傷感染，引發敗血症，昨（6日）宣告不治，讓各界相當不捨。今（7日）總統賴清德前往林鴻森靈堂捻香致意，結束後還特別在臉書發文悼念，「林老闆用生命詮釋了『台灣最美的風景是人』，願他安息。也再次向他與家屬，致上最深的敬意與感謝。」

    林鴻森救災卻不幸感染敗血症不治，其靈堂設於桃園區，下午各界陸續前往捻香致意，賴清德總統下午由總統府副秘書長何志偉、立委郭昱晴、林月琴等人陪同前往捻香致意並慰問家屬。

    稍早賴清德在臉書發文，「今天下午，我到『挖土機超人』的靈堂捻香致哀，代表全體國人，向林老闆致上最深的敬意，也希望家屬節哀、保重。林老闆在花蓮災後，第一時間就載著2台『小山貓』趕赴花蓮救災，用行動展現台灣最真誠的勇氣與大愛；他的精神，感動了整個台灣，也會永遠留在我們心中。」

    「我要再次提醒所有前往花蓮的志工與救災夥伴，請務必注意安全，再小的傷口都不能輕忽。我已請衛福部和縣府衛生局加強醫療巡迴的服務，整合志工和醫療資源，讓每一位投入救援的朋友，都能平安健康地回家。林老闆用生命詮釋了『台灣最美的風景是人』，願他安息。也再次向他與家屬，致上最深的敬意與感謝。」

