事多人不夠 楊文科園縣市峰會宣布：盼增副縣長、副秘書長各1人

新竹縣長楊文科今天在園縣市峰會上宣布，要讓縣府擴編，增設副縣長、副秘書長各1人。（記者黃美珠攝）

「事情越來越多，編制人力卻不夠」新竹縣長楊文科今天下午在竹苗3縣市與竹科管理局、台灣科學園區科學工業同業公會第11次的「園縣市」高峰會上，除了抨擊新版財劃法不論一般性補助款、或計畫性補助款核撥的金額迄今不明，影響各縣市明年度總預算籌編作業，也公開新竹縣目前執政面臨的困境，宣布將向中央爭取縣府人事擴編，他希望再添一名專業的事務官副縣長、和副秘書長各1名，讓縣政推動更容易。

楊文科質疑，最新的財劃法幾次協調迄今，一般性補助款立院還沒通過，政院也還沒執行，大家只能揣測應該會依照今年、也就是新法實施前1年的金額核撥；至於計畫型補助款很多到現在都還不明朗，影響到明年預算籌編，這是目前縣市政府都很困擾的地方，所以他要在園縣市高峰會中提出。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣長鍾東錦也批新版財劃法「可笑」。他說，新版財劃法把5級財政能力的苗栗，拿去跟台北市、新竹縣市劃入同屬一級的縣市，「這很好笑！」畢竟苗栗是全國人均預算最低的縣市，加上他們的負債早已達到上限。

鍾東錦說，這幾年苗栗縣用主動緊縮預算努力經營，卻因自有財源比例變得比較高，就被劃入一級縣市。他已就此向中央相關單位反映過，但迄今沒有定案，他呼籲中央對財劃法要有合情合理的標準，希望制度可以更公平，讓縣市政府推動建設與發展可以有更穩健的財政基礎來服務民眾。

苗栗縣長鍾東錦抨擊新版財劃法把5級財政能力的苗栗，與台北市、新竹縣市同劃入1級，實在可笑。（記者黃美珠攝）

