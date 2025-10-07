林立生歸建回大學仍視察工程成「影子處長」 竹市府：無借調派令發布

新竹市府原教育處長林立生8月底歸建回大學任教，但仍以處長身份視察竹市學校工程，挨批是學停職中的高虹安。（資料照）

新竹市府教育處長林立生8月底歸建回康寧大學後，外傳林立生欲在10月底再借調回市府擔任處長，但借調令還未發布，林立生卻持續用「處長」身份視察竹市學校工程進度與學校事務，就連市府教育處網站介紹，處長欄位也掛著是林立生，遭質疑林立生以「影子處長」干預及關心學校事務，批林立生此舉是跟涉貪停職中的市長高虹安學的，即使高虹安被停職或林立生尚未借調回市府，一樣持續跑趴及參與學校事務。

市府暫回應，已請教育處修正網站介紹，目前並無人事借調派令發布。

林立生去年7月接任竹市府教育處長，原借調到今年7月底，後延長1個月，8月底林立生歸建回康寧大學，9月已在康寧大學開課教書，據傳林立生積極運作再借調回市府，不少學校及民代和教育界都聽聞林立生10月底將再借調回市府續任教育處長，不過，市府借調人事派令還未發布，林立生已持續用「處長」身份到學校關心學校事務，並視察學校工程進度，被稱是「影子處長」。

林立生以「影子處長」身份關心學校事務，外界質疑是跟停職中的高虹安學的，即使沒有「處長」人事派令仍可行使處長職權到學校視察工程，更挨批有干預學校教育業務與市政工作之嫌，市議員楊玲宜痛批這樣的行徑太離譜了，根本是有樣學樣，質疑是高虹安縱容其行為？也質疑林立生既然願意再回竹市教育界服務，為何借調人事派令要拖這麼久？種種離譜官場行徑，只有在新竹市會被縱容及允許？

