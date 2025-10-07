為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林立生歸建回大學仍視察工程成「影子處長」 竹市府：無借調派令發布

    2025/10/07 17:21 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府原教育處長林立生8月底歸建回大學任教，但仍以處長身份視察竹市學校工程，挨批是學停職中的高虹安。（資料照）

    新竹市府原教育處長林立生8月底歸建回大學任教，但仍以處長身份視察竹市學校工程，挨批是學停職中的高虹安。（資料照）

    新竹市府教育處長林立生8月底歸建回康寧大學後，外傳林立生欲在10月底再借調回市府擔任處長，但借調令還未發布，林立生卻持續用「處長」身份視察竹市學校工程進度與學校事務，就連市府教育處網站介紹，處長欄位也掛著是林立生，遭質疑林立生以「影子處長」干預及關心學校事務，批林立生此舉是跟涉貪停職中的市長高虹安學的，即使高虹安被停職或林立生尚未借調回市府，一樣持續跑趴及參與學校事務。

    市府暫回應，已請教育處修正網站介紹，目前並無人事借調派令發布。

    林立生去年7月接任竹市府教育處長，原借調到今年7月底，後延長1個月，8月底林立生歸建回康寧大學，9月已在康寧大學開課教書，據傳林立生積極運作再借調回市府，不少學校及民代和教育界都聽聞林立生10月底將再借調回市府續任教育處長，不過，市府借調人事派令還未發布，林立生已持續用「處長」身份到學校關心學校事務，並視察學校工程進度，被稱是「影子處長」。

    林立生以「影子處長」身份關心學校事務，外界質疑是跟停職中的高虹安學的，即使沒有「處長」人事派令仍可行使處長職權到學校視察工程，更挨批有干預學校教育業務與市政工作之嫌，市議員楊玲宜痛批這樣的行徑太離譜了，根本是有樣學樣，質疑是高虹安縱容其行為？也質疑林立生既然願意再回竹市教育界服務，為何借調人事派令要拖這麼久？種種離譜官場行徑，只有在新竹市會被縱容及允許？

    新竹市府原教育處長林立生8月底歸建回大學任教，但仍以處長身份視察竹市學校工程，挨批是學停職中的高虹安。（取自市府教育處網站）

    新竹市府原教育處長林立生8月底歸建回大學任教，但仍以處長身份視察竹市學校工程，挨批是學停職中的高虹安。（取自市府教育處網站）

    新竹市府原教育處長林立生8月底歸建回大學任教，但仍以處長身份視察竹市學校工程，挨批是學停職中的高虹安。（取自臉書貼文）

    新竹市府原教育處長林立生8月底歸建回大學任教，但仍以處長身份視察竹市學校工程，挨批是學停職中的高虹安。（取自臉書貼文）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播