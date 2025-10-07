為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批藍白欠缺憲政常識 民進黨：別拿違憲法案威脅總預算

    2025/10/07 17:16 記者陳昀／台北報導
    民進黨喊話藍白別拿違憲法案威脅總預算。（擷取自民進黨臉書）

    民進黨喊話藍白別拿違憲法案威脅總預算。（擷取自民進黨臉書）

    針對行政院未在115年度中央政府總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，立法院國民黨團、民眾黨團將提復議，將已付委的明年度中央政府總預算退回程序委員會。民進黨表示，違憲修法不該接受！請藍白別拿違憲法案威脅總預算，依法行政、審慎理財，照顧國軍，也守住憲政秩序，才是負責任的政府應有的態度！

    民進黨在臉書發文表示，他們很疑惑，國民黨和民眾黨的立委何時才能明白，「立法」不能違反「憲法」，為什麼經過那麼多違憲法案，藍白兩黨還是學不懂這一點呢？

    民進黨指出，中華民國憲法第70條明定「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」1990年時，針對立法院單方面要求行政院「加發半個月公教人員年終工作獎金」，大法官釋字第264號解釋，進一步說明憲法第70條的規定，目的在於防止政府預算膨脹、增加人民的負擔，所以立法院單方面的提議，與憲法規定牴觸，自然不會有效力。

    民進黨批評，沒想到過了35年，國民黨還是學不到教訓、民眾黨也欠缺憲政常識，竟然又以行政院刻意不依據藍白強行通過的軍人待遇條例、警察人員人事條例來編預算，揚言要提出復議、退回明年度中央政府總預算案。

    民進黨說明，行政院長卓榮泰已經明確說明：政府對國軍的各項待遇，每年都在提升，今年追加預算編了59.5億元，整體軍人福利比以往增加200多億元，對志願役、戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務也紛紛給予加給，各項福利要有衡平性、考慮財政能力，合憲就編，不合憲當然就不編。依法行政、審慎理財，照顧國軍，也守住憲政秩序，這才是負責任的政府應有的態度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播