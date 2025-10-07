批藍白欠缺憲政常識 民進黨：別拿違憲法案威脅總預算

民進黨喊話藍白別拿違憲法案威脅總預算。（擷取自民進黨臉書）

針對行政院未在115年度中央政府總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，立法院國民黨團、民眾黨團將提復議，將已付委的明年度中央政府總預算退回程序委員會。民進黨表示，違憲修法不該接受！請藍白別拿違憲法案威脅總預算，依法行政、審慎理財，照顧國軍，也守住憲政秩序，才是負責任的政府應有的態度！

民進黨在臉書發文表示，他們很疑惑，國民黨和民眾黨的立委何時才能明白，「立法」不能違反「憲法」，為什麼經過那麼多違憲法案，藍白兩黨還是學不懂這一點呢？

民進黨指出，中華民國憲法第70條明定「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」1990年時，針對立法院單方面要求行政院「加發半個月公教人員年終工作獎金」，大法官釋字第264號解釋，進一步說明憲法第70條的規定，目的在於防止政府預算膨脹、增加人民的負擔，所以立法院單方面的提議，與憲法規定牴觸，自然不會有效力。

民進黨批評，沒想到過了35年，國民黨還是學不到教訓、民眾黨也欠缺憲政常識，竟然又以行政院刻意不依據藍白強行通過的軍人待遇條例、警察人員人事條例來編預算，揚言要提出復議、退回明年度中央政府總預算案。

民進黨說明，行政院長卓榮泰已經明確說明：政府對國軍的各項待遇，每年都在提升，今年追加預算編了59.5億元，整體軍人福利比以往增加200多億元，對志願役、戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務也紛紛給予加給，各項福利要有衡平性、考慮財政能力，合憲就編，不合憲當然就不編。依法行政、審慎理財，照顧國軍，也守住憲政秩序，這才是負責任的政府應有的態度。

