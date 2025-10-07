啥意思？檢問撕碎「晶華→Orange出國」便條紙 柯文哲竟回：真爽！

北院7日開庭續審京華城、政治獻金弊案，柯文哲以證人身分出庭作證。（記者王藝菘攝）

台北地院今（7日）開庭續審前台北市長柯文哲涉入的京華城、政治獻金弊案，柯文哲以證人身分出庭作證。庭上，檢方提示去年8月搜索柯辦時，找到一張由柯文哲寫下「晶華→Orange出國」的便條紙，質問柯紙上內容是什麼意思，柯文哲竟回答他寫的時候，想的是其貼身祕書「橘子」許芷瑜已經出國了「真爽」！

綜合媒體報導，檢廉2024年8月30日出動搜索柯辦，在垃圾桶翻出遭撕毀的數張便條紙，經還原鑑定，終於拼湊出原本的內容。檢方今天在庭上提示這些證物，其中有字條上寫「木可內帳、有無洩漏、自我檢查」，柯文哲宣稱，這是典型「曾參殺人（出自《戰國策》，比喻流言可畏或誣枉的災禍）」的例子，因為媒體一直渲染，連他自己都懷疑木可公司有可疑的內帳。

另外字條上也寫到「晶華→orange出國」，檢方指控這就是柯文哲唆使橘子出國的證據，要求解釋該便條紙內容，柯文哲回應稱，被搜索的前一天，他心裡就盤算著讓妻子陳佩琪出國避避風頭，所以寫紙條時原本要寫的是「arrange（安排）」，但下筆的時候又突然想到許芷瑜已經出國了，不用面對這些紛擾，真爽，然後就寫錯了，成了「orange」。

柯文哲還反過來指責，稱他當初只是在紙上隨便寫寫，之後就丟垃圾桶，便條紙上的「晶華」2字也寫錯字（原應指京華），結果檢察官卻從垃圾桶撿起來在那邊編故事。柯強調，許芷瑜在檢廉搜索前就出國了，連她有沒有回國都不知道，怎麼可能還叫她出國？更何況許芷瑜跟京華城案也沒有關係，她就是個幫忙「買便當」的而已，小錢會記，但大錢不會管。

雖然這樣說，但柯文哲今天在庭上還是不小心認了橘子曾經手博弈教父陳盈助給他的300萬捐款。柯文哲今天面對相關案情細節大多拒答或稱「不清楚」，並斥責檢方羅織罪名，將他先押起來後再寫故事。不過隨著檢方不斷丟出問題，柯文哲還是忍不住多講了兩句，連辯護律師鄭深元察覺不對勁提出異議，企圖阻止柯文哲回答不利提問，柯文哲也不理會。

其中檢方提到陳盈助曾透過左右手邱清章捐款300萬給民眾黨，柯文哲在北市府「踩飛輪」把錢收下一事，出示筆錄指這筆300萬元是由柯文哲指示許芷瑜送至台北捷運公司交給周芳如，與柯文哲所稱「自己交給周」有所出入，柯文哲證稱，筆錄記載正確，他本就不會親自送款，此操作模式也同樣適用於他指示另一名幕僚蘇進強向妙天募款1000萬元的情形，但他是在事後才知道那筆錢是陳盈助捐的。

