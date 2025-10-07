用偷拍照「看圖說故事」出包翻船 徐巧芯、王鴻薇、侯漢廷在列

民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨立委徐巧芯（右）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔集團跟拍政敵，偷拍照再透過中間人向藍營民代推銷，據了解，包括國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、新黨市議員侯漢廷都曾使用偷拍照片「看圖說故事」胡亂指控，最後紛紛出包翻船，被證實是在抹黑攻擊。

媒體揭露，黃國昌指揮狗仔跟拍總統府祕書長潘孟安、前行政院副院長鄭文燦、前政務委員張景森、前監察院祕書長李俊俋和監委蘇麗瓊、前衛福部長陳時中、民進黨立委沈伯洋，以及前民進黨祕書長林右昌等黨政人士。

請繼續往下閱讀...

2022年九合一選舉前，代表民進黨參選台北市長的陳時中與友人餐敘行程，遭狗仔集團拍到「十指緊扣」畫面。偷拍照輾轉交給時任國民黨台北市議員徐巧芯爆料，造謠陳時中向友人伸出「鹹豬手」。

事後，陳時中表示，當天晚上是文藝界的餐敘，他受邀前往，很多朋友相當熟悉，也是長期的朋友，大家多聊了兩句，沒有所謂「鹹豬手」問題，那是公開場合，用「看圖說故事」方式對醫界、文化界相當努力的人做人格侮蔑是不應該的。

無獨有偶，王鴻薇2023年12月爆料，時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安住在萬華「力麒御品」豪宅，並出示偷拍照片抹黑攻擊，潘事後提告，一、二審王鴻薇均敗訴；而潘早在2022年12月卸任屏東縣長，遭跟拍期間，並無公職身分，此偷拍事件已涉及政治偵防。

此外，新黨台北市議員侯漢廷也使用狗仔集團偷拍照，今年8月14日侯曬出多張照片爆料，誣指時任經濟部長的郭智輝，在美方發布關稅日20%當晚在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」，藉此強力批判經濟部。

事後，經濟部出示部內監視器畫面，打臉侯漢廷指控時間不符，郭智輝更赴台北地檢署遞狀，提告侯的不實指控；侯漢廷當時拍片向郭智輝「鄭重道歉」，並聲稱會全力配合調查，承擔應負的法律責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法