白營嗆退總預算、告瀆職 卓揆：不能用表決把預算無限上綱

立法院民眾黨團擬對115年度中央政府總預算案提出復議，要求行政院重新編列預算，納入軍人加薪及警消人員退休金，且要告發行政院長卓榮泰瀆職。對此，卓榮泰今表示，他必須捍衛憲法，也願積極討論，但不能用表決就把預算無限上綱，這會敗壞財政紀律，嚴重破壞憲政秩序，盼總預算案盡快付委、合理審查。

民眾黨團副總召張啓楷上午舉行記者會時表示，卓榮泰把自己當成土皇帝，苛扣軍人加薪、警消人員退休金，民眾黨團將提出復議，不只要退回總預算案，要求依法重編，還要依刑法告發卓榮泰嚴重瀆職。

立法院院會今繼續進行施政總質詢，民進黨立委徐富癸質詢時，詢問卓榮泰對於此事的看法。卓榮泰說，行政院身為憲政機關，在憲法制度下維護行政院應有的職權，這是他的責任，希望行政院編預算的過程、立法院審預算的結果，都要符合利民利國的方向，若立法院要大幅增加行政院的支出，一定要事先徵詢、共同找出財源，沒有履行這個程序，就是違反憲法、預算法、財政紀律法相關規定及大法官解釋。

卓榮泰強調，在這情況下，他必須捍衛憲法，盡到憲政機關的責任，希望在野黨團能夠了解，凡事要在立法院討論，行政院願意主動、積極參與各項討論，但一定要有這個過程，而不是用表決就能把預算無限上綱，這會敗壞國家財政紀律，讓國庫空虛，影響中央、地方事權分立，更嚴重破壞憲政秩序。

徐富癸批評，從去年至今，藍白在立法院上演「政治亂劇」，甚至在總預算案、財政收支劃分法的審議過程中，都不讓行政機關有講話的機會。他詢問，面對財政困境，未來總預算案要如何和立法院長韓國瑜配合、妥善處理。

卓榮泰說，明年總預算案中央編列歲出3兆350億，和今年相比，加上後來通過的追加預算案，明年只增加222億，在國家大量要因應國際情勢的情況下，增加幅度並不大，希望立法院能提早、順利、合理地審議。至於其中有爭議的，包括警消退休條例、軍人待遇，大法官會議做怎樣的解釋，行政院就接受。

卓榮泰強調，若違憲，行政院當然不可編，但若合憲，行政院就編，且可追溯到今年初，他已經講得很清楚，若要用這原因卡住總預算案，不僅中央、地方沒預算，人民該有的福利也會減少，經濟發展、公共建設、國防支出也會減少，這是何其重大之事，希望和韓院長大家坐下來談，

卓榮泰說，誠懇拜託朝野黨團，他願意和韓院長及大家一起坐下來談，談到大家都能接受的方案，把總預算案盡快付委、合理審查，是全民的期待。

