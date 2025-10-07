為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉政見會》卓伯源邀習近平來台 羅智強下選戰軍令狀

    2025/10/07 17:13 記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導
    國民黨部首辦候選人政見發表會，6名候選人上台前合影。（記者廖耀東攝）

    國民黨部首辦候選人政見發表會，6名候選人上台前合影。（記者廖耀東攝）

    國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，黨部首辦候選人政見發表會，台中場下午在潮港城國際美食館舉行，多名候選人連發金句，前彰化縣長卓伯源說，若當選主席「要到中國，邀請習近平來台灣喝咖啡、珍珠奶茶」，藍委羅智強則在開場立下「軍令狀」，上任後「如果沒拿下高雄、台南（市長），就立即辭黨主席。」

    前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘、前立委鄭麗文及孫文學校總校長張亞中，6人下午3點半起，各發表15分鐘政見，羅智強率先立下「軍令狀」表示，2028年想選贏總統，2026年就要選贏六都市長，如果2026（縣市長）總席次減少，立刻辭黨主席，如果沒拿下高雄、台南就辭黨主席，羅智強就辭黨主席。

    卓伯源表示，若當選主席，要結合民眾黨、民進黨到中國，邀請習近平來台灣喝咖啡、珍珠奶茶，促成中華民族大團圓，兩岸要有不是統必合、獨必戰的第三條路，北京有故宮、台北有故宮，聯合國總部要在設台灣，美國及中國都會支持，從區域衝突中心點，變成世界和平起點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播