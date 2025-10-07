國民黨主席選舉政見會》卓伯源邀習近平來台 羅智強下選戰軍令狀

國民黨部首辦候選人政見發表會，6名候選人上台前合影。（記者廖耀東攝）

國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，黨部首辦候選人政見發表會，台中場下午在潮港城國際美食館舉行，多名候選人連發金句，前彰化縣長卓伯源說，若當選主席「要到中國，邀請習近平來台灣喝咖啡、珍珠奶茶」，藍委羅智強則在開場立下「軍令狀」，上任後「如果沒拿下高雄、台南（市長），就立即辭黨主席。」

前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘、前立委鄭麗文及孫文學校總校長張亞中，6人下午3點半起，各發表15分鐘政見，羅智強率先立下「軍令狀」表示，2028年想選贏總統，2026年就要選贏六都市長，如果2026（縣市長）總席次減少，立刻辭黨主席，如果沒拿下高雄、台南就辭黨主席，羅智強就辭黨主席。

請繼續往下閱讀...

卓伯源表示，若當選主席，要結合民眾黨、民進黨到中國，邀請習近平來台灣喝咖啡、珍珠奶茶，促成中華民族大團圓，兩岸要有不是統必合、獨必戰的第三條路，北京有故宮、台北有故宮，聯合國總部要在設台灣，美國及中國都會支持，從區域衝突中心點，變成世界和平起點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法