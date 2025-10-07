為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    捲北投農會賄選被起訴 陳重文喊冤：陪父訪友被誤會不法

    2025/10/07 16:57 記者董冠怡／台北報導
    北市議員陳重文。（資料照）

    北市議員陳重文。（資料照）

    台北市北投區農會理事長陳思宗及其子、現任議員陳重文，涉嫌為確保陳思宗順利當選理事長，去年12月31日密集對多名農會理事行賄，包括價值高昂的威士忌洋酒，士林地檢署依交付財物以行賄等罪起訴父子二人。

    對此，陳重文發布聲明回應，當天適逢年終之日，父親僅是拜訪老友辭歲順道問候，自己基於孝道與人倫之常陪同前往，其中並無任何不法，據聞因地方派系挾怨檢舉而致此件「紛爭與誤會」，對於被誤認不法涉入農會選舉純屬冤枉，但既已起訴，相信司法公正審判終將還予清白。

    陳重文表示，北投農會今年1月進行會員代表選舉，2月下旬後由會員代表選出理事，3月各理事再選出理事長。依起訴書所載，父親當時拜訪者僅為鄭、詹、何、吳姓好友，其中三人身分並非農會理事，僅是會員代表（110年第14屆），陳思宗則是「監事」，尚未決定參選理事，父親也不知這4人是否要參選下屆理事。

    他指出，然而，起訴書竟以今年2月會員代表大會所選出的「北投農會第15屆理事當選人簡歷」，稱父親在去年12月31日會員代表尚未登記之時，即能「選前預測理事當選名單」，可謂時空倒置、不知所云。

    他也說，有關北投農會今年3月7日理事會選出理事長為「同額競選」一事，5月間早已見諸新聞，「基本上一票就上，根本不需要買票」，非父子所杜撰，起訴書指「北投農會此次理事長選舉並非同額競選」顯有誤會。

    陳重文提到，北投農會所屬會員均為當地純樸農民，父親服務北投農會多年，歷年選舉均無不法情事，此次據聞是因地方派系挾怨檢舉，「本人僅是陪同老父拜訪老友，竟被檢方誤認不法涉入北投農會選舉，純屬冤枉。」

