民進黨2026佈局啟動 首波擬提王美惠選嘉義市、陳瑩出戰台東縣

民進黨佈局2026地方縣市長選戰，選舉對策委員會今天下午開會僅約1小時即達成共識，將報請中執會建議提名立委王美惠、陳瑩，分別代表民進黨參選嘉義市長及台東縣長，其他縣市的人選仍在討論中，力拚明年農曆年前完成所有提名作業。

民進黨發言人吳崢會後受訪指出，選對會委員達成共識，建議提名王美惠代表民進黨參選嘉義市長、陳瑩代表民進黨出戰台東縣長，後續送交中執會裁決是否通過。至於其他縣市的人選及相關提名時程仍在討論中，希望明年農曆年前完成所有提名作業。

據了解，選對會委員今天對初選時程仍有不同意見，有人主張盡快辦理，但也有人希望延後。不過，與會者透露，台南、高雄、嘉義縣三個選區的初選不會分開進行，預計在同一個時間區段執行，可能抽籤決定順序，推估12月底前會是合法合規的時間點，但會中還沒有具體結論。

