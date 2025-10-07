2026誰挑戰謝國樑？基隆議長童子瑋透露：還有這3人

基隆市議長童子瑋（圖左）今天上媒體人黃光芹網路直播節目《中午來開匯》。（圖片為匯流新聞網提供）

基隆市議長童子瑋今天（7日）參加媒體人黃光芹網路節目《中午來開匯》，童子瑋透露，包括2天前在臉書發文的民進黨前立委蔡適應、還有北市前立委高嘉瑜及台北市議員許淑華，都是基隆優秀的年輕人，也有參選可能。

另外，黃光芹挑明詢問，是否球來就揮棒（意指黨中央徵召）？童子瑋對此並未鬆口，僅委婉地說，他是現任議長，不適合去表態或討論。

2026年的縣市長選舉腳步逼近，朝野各黨有意參選者均摩拳擦掌動作頻頻；地方普遍認為童子瑋有挑戰基隆市長謝國樑連任的實力。童子瑋指出，基隆的政治版圖本就藍大於綠，或者是藍白合大於綠，再加上謝國樑及立委林沛祥2人都是國民黨籍，因此在民進黨看來，基隆市屬於「艱困選區」。在選對會的規劃期程上來說，應該會比較後面再討論，原則上是採徵召。

黃光芹舉有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲，她舉吳宗憲的金句「不怕任何挑戰，球來就打」為例，詢問童子瑋會不會也是球來就打（意指被徵召），對於主持人詢問，童子瑋則說，選對會現在還在開會，在基隆上的進度不會這麼快，選對會一定會找出每個縣市最適當的人選，他是現任議長，不適合去表態或做討論。不過，他倒是認為，若撇開政黨對決的局面，聚焦基隆市政的推動，將有助於爭取民眾的支持。

不過，童子瑋說，不管民進黨會提名誰擔任基隆市長候選人，候選人應該讓市民為之眼睛一亮，有希望帶來城市改變，或是改變現在的亂象。他認為，基隆的民眾希望從生活面向，能夠趕上雙北。若有一個候選人能夠感動選民，真正讓民眾的生活獲得改變、公共服務品質獲得提升，相信這樣的候選人，應該能夠吸引民眾注意及支持。

