郝龍斌發豪語2026台南、高雄市長至少拿下一席 否則辭黨主席

國民黨主席選舉分區政見發表會原訂舉辦8場，因逢花蓮救災縮減為3場，首場今日下午在台中市登場，候選人郝龍斌重砲痛斥這次選舉造謠、假民調、網軍攻擊盡出，喊話黨員不要支持傷害黨團結的敵人；他也宣誓未來擔任黨主席，絕對扛起大小選舉的選務經費，更發豪語2026選舉「顧北穩中強南」，台南、高雄至少拿下一席，否則馬上辭職，因為「沒有2026，就沒有2028」。

郝龍斌痛斥他決定參選後屢遭謠言攻擊，包括他跟黨主席朱立倫密室協商，但他這兩年來根本沒有見過朱立倫，連要參選黨主席也未見朱，強調選舉是一時，傷害黨卻是永久的，黨內互相攻擊的內容未來被民進黨拿來攻擊國民黨，傷害才大，誰傷害黨就是敵人，籲黨員絕不要支持這種人。

他也指近來很多假民調「讓黨員非常困惑」，要公佈民調沒有問題，但要告訴民調哪來、誰做的；另有很多短影音攻擊他大罷免期間從未出來幫忙，事實是第一場在榮星花園辦的反罷免活動就是他跟趙少康一起辦，人山人海把氣勢打起來，連台中市長盧秀燕都來參加，他至少幫了15位立委站台、募款。

郝龍斌說，近來花蓮光復鄉受重創，他主張應暫停黨主席選舉以救災優先，讓花蓮感受到國民黨跟人民在一起，他協助募款募到2千個電鍋送到花蓮，結果竟被說他未救災、還稱他怯戰，他怒喊，他之前參選與各黨辯論過從未怯戰，說他怯戰的人，來一對一辯論黨的方向等，屆時看誰怯戰。

郝龍斌更發出豪語，未來若當選黨主席會負責募款助黨務運作，完全負責黨務運作及縣市首長、立委及市議員選舉的選舉經費也將完全負責。

他更強調，面對即將到來的2026選舉，他會「顧北穩中強南」，除北、中一定要贏，目前南部包括謝龍介、柯志恩都有非常好的機會，他喊出2026台南、高雄最少拿下一席，他更具體保證，若沒有勝選馬上辭職，「沒有2026就沒有2028」。

