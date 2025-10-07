林國成質詢提「邁瑩大峽谷」 邱議瑩要求道歉

民進黨立委邱議瑩。（資料照）

高雄市近期發生「美濃大峽谷」盜採砂石、回填廢棄物事件，有臉書粉專將其改為「邁瑩大峽谷」（市長陳其邁、民進黨立委邱議瑩），用諧音梗嘲諷，民眾黨立委林國成今質詢時更提及「邁瑩大峽谷」。對此，邱議瑩提出嚴正抗議，強調將土地悲劇劃上自己和市長的名字是非常大的羞辱，希望林國成道歉。

針對林國成使用「邁瑩大峽谷」一詞，邱議瑩今提出嚴正抗議。她表示，第一、自己不是地主；第二、自己也不是盜採者或偷盜者。將土地悲劇劃上自己和市長的名字是非常大的羞辱，希望林國成道歉。

邱議瑩說，針對美濃大峽谷案件，她支持檢調加速嚴辦不法集團，繩之於法；她並強調，在立法院開議時，自己率先提出「土石採取法修正草案」，除增加罰則，也納入整個產業鏈的責任，包括地主、司機、車行，把整個產業鏈都加重罰則，也讓地方政府與檢調機關在執行上能更有力、更迅速進行行政裁罰甚至刑罰。

針對土方後續處理方式，邱議瑩表示，每一個城市的開發一定會遇到去處的問題，高雄、彰化、台中、新北、台北都會有。政府責無旁貸要去處理最終處置方式。她對於高雄產生的廢棄土方解決方式，提出重啟南星填海造陸計畫，配合自己已經提出的南星新國際機場計畫，來解決土方後續去向的問題。

對於「邁瑩大峽谷」一詞是否會採取法律行動，以及是否因支持度高而被攻擊。邱議瑩表示，不會做任何臆測，但顯然是有心人士集中火力要攻擊自己和市長，若從市長選舉的角度來看，或許是有這樣的問題。

