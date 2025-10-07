亞洲第一人！林昶佐登芬蘭旗艦級脫口秀節目 分享台灣的故事

林昶佐於台灣時間今日（7日）凌晨在臉書分享他上《Efter Nio》的節目畫面。（圖翻攝自林昶佐臉書）

我國駐芬蘭代表林昶佐繼登上芬蘭最具影響力的百年政經雜誌《芬蘭畫報》（Suomen Kuvalehti）、該國歷史最悠久的權威報章《中芬蘭人報》（Keskisuomalainen）之後，近日又受邀上芬蘭黃金時段脫口秀節目《Efter Nio》，再次寫下「亞洲第一人」紀錄！

今年年中，林昶佐派駐芬蘭的人事令確定後，遭受在野黨各種嘲諷，但他就任後沒多久就粉碎各種質疑，接連出現在芬蘭家喻戶曉的主流媒體和電視節目，大大增加台灣的曝光度。9月初，林昶佐登上被譽為「芬蘭版時代週刊」《芬蘭畫報》，隨後又躍上創立於1871年、歷史最悠久的芬蘭語報紙「中芬蘭人報」版面，創亞洲外交官首例。

近日林昶佐再寫紀錄，受邀上芬蘭公共電視「芬蘭廣播公司」（Yle）旗艦級、高收視率的脫口秀節目《Efter Nio》，該節目在每週一晚間黃金時段播出，曾採訪過芬蘭現任總統斯圖布（Alexander Stubb）、前總理馬林（Sanna Marin）等重量級政治人物，自2014年製播至今，三度入圍有「芬蘭艾美獎」之稱的「金文拉獎」（Kultainen Venla）。而林昶佐是該節目首位訪問的亞洲政治人物。

林昶佐於台灣時間今日（7日）凌晨在臉書分享他上《Efter Nio》的節目畫面，「非常榮幸能夠出現在屢獲殊榮提名的節目《Efter Nio》中。我們進行了一次美好的對談，除了電視上呈現的內容之外，還有更多精彩的花絮。我非常高興能夠透過我的個人經驗來分享台灣的故事，讓更多芬蘭人發現，除了半導體之外，台灣也是一個充滿著各種迷人故事的國家，尤其那些與芬蘭息息相關的故事。」

