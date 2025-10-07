程建人追思會 子憶父親為台灣人民奮鬥

前外交部長程建人日前辭世，享壽86歲，7日在台北市懷愛館舉行安息禮拜，駐美代表俞大（水雷）致贈花籃表達哀悼。（中央社）

前外交部長程建人離世，追思禮拜今天舉行，出席的外交界肯定程建人是中華民國對美外交工作第一線最重要功臣。其子程維忱回憶，從小就把父親視為英雄，長大後了解國際政治複雜性後，對父親更為尊敬，職業生涯為台灣人民奮鬥，不求名利但多才多藝。

程建人9月26日去世，享壽86歲，家屬今天舉行追思禮拜，在程建人生前最愛的英文歌曲、綠野仙蹤主題曲「彩虹之上」（Somewhere Over the Rainbow）的伴奏下，錢復、林永樂、李大維等前外長、前駐美代表高碩泰、前外交部政次夏立言到場致哀，外交部政次吳志中、北美司長王良玉等外交部官員以及親民黨主席宋楚瑜等黨政人士出席。

2000年政黨輪替，民進黨籍的總統陳水扁任命國民黨籍的程建人為駐美代表，引起不少爭論。直到2006年，程建人在退休茶會才暗示不認同陳水扁「外交官有權說謊」論點，甚至不排除捐款支持「倒扁運動」。

儘管如此，陳水扁仍致贈花籃到告別式會場，並以「外交尖兵不辱使命」為輓詞感念程建人。此外，外交部長林佳龍、駐美代表俞大（水雷）、國民黨主席朱立倫及台北市長蔣萬安等縣市首長等致花籃悼念。

前總統府資政胡（為）真致慰詞時表示，程建人是他的學長、老師，也是在外交部的長官，程建人是中華民國對美外交工作第一線、外交人員最重要的功臣，在動盪的1970年代，參與華府外交轉向過程；當時他在外交部工作，常看到時任駐美大使沈劍虹回傳的電報，大部分都出自程建人之手。

胡（為）真提到，2000年政黨輪替，新任行政院長唐飛向陳水扁力薦程建人，還說絕對不能讓程建人退休，後來陳水扁任命程建人為駐美代表。

胡（為）真哽咽回憶說，難忘程建人與妻子何友蘭的親切溫暖。當時他在華府讀書，每天規定自己每餐只能花1美元，某天他到程建人家中用餐，見到炸醬麵、胡蘿蔔炒牛肉絲等一桌子菜，二話不說、狼吞虎嚥，程建人仍擔心他還沒吃飽，當時的溫暖感念至今。

程建人的兒子程維忱回憶，從小就把父親視為英雄，充滿智慧、備受尊敬且廣結善緣，長大後了解國際政治複雜性後，對父親有了更深地敬意。父親的職業生涯為台灣人民奮鬥，是不求名利的renaissance man（意指多才多藝）。

程維忱提及父親教誨，人生最重要的是不停學習、正面思考、珍惜家庭，儘管工作繁忙也缺席家庭生活，感謝父親為家人做的一切，希望再相見的那天，會有父親喜歡的麻婆豆腐、有機會唱喜歡的歌。

前外交部長程建人日前辭世，享壽86歲，7日在台北市懷愛館舉行安息禮拜，程建人兒子程維忱（左）在追思會上致詞緬懷先父，數次哽咽。（中央社）

前外交部長程建人日前辭世，享壽86歲，7日在台北市懷愛館舉行安息禮拜，親民黨主席宋楚瑜（中）出席追思。（中央社）

