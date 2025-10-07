館長嗆斬首總統民眾黨挨轟 吳怡萱：民進黨最沒資格說教

民眾黨主席黃國昌今日（右）與館長跟陳之漢（左）在法院外拿起漢堡開吃播。（記者王藝菘攝）

網紅「館長」陳之漢5日直播稱「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。民進黨今指出，以黃國昌為首的民眾黨，從恫嚇侮辱國家元首、違法聚眾滋事，如今與其密切往來人士又涉威脅賴總統生命安全，籲民眾黨勿成為社會暴力與仇恨的代名詞。民眾黨反批，最沒資格說教的就是民進黨，若要談暴力與仇恨，民進黨稱第二，沒人敢說第一。

民眾黨發言人吳怡萱強調，民進黨立法委員在國會以「搞破壞聞名」，壞門鎖、破窗、剪拒馬、攻擊議事人員、用拐杖敲打議場桌子、亂貼封條，這些畫面歷歷在目；民進黨的立法委員口不擇言，用不雅字眼怒罵他黨委員也是眾所皆知。



吳怡萱批評，執政不動手、要動腦，近期不論是「軍人待遇條例」還是「警察人員人事條例」都是立院三讀通過且經總統公告，但行政院說不編就是不編，行政院長卓榮泰違法濫權作為，才是對國人的「冷暴力」。她重申，民進黨才應該找回「理性」與「法治」，不要用權力掩蓋失能，用雙標掩蓋錯誤。

