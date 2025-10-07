莊瑞雄、陳瑩提案推動全國性公地放領 促還地於民

台東縣有很多農地世代耕作，卻因未放領而未取得所有權。（記者黃明堂攝）

公地放領政策停擺多年，無數長期耕作國有地的農民至今仍無地可領，立法委員莊瑞雄與陳瑩今天於立法院院會提出臨時提案，要求行政院儘速啟動全國性「第四階段公地放領」，重建公平與正義的土地秩序，獲院會無異議通過。

莊瑞雄說明，全台仍有大批土地因制度中止而由農民實際耕作卻無地權，其中以公有地比例最高的台東為例，至今仍有逾700筆、約160公頃土地由世代農民耕作，卻因政策中斷而無法放領，成為最具代表性的制度空白。他指出，中央既已選擇在宜蘭大南澳重啟示範放領，就應進一步將台東納入辦理，並全盤評估推動全國公地放領可行性，建立一致、持續的制度規範，使真正耕作的農民都能獲得應有地權，讓土地正義不再因地區差異而失衡。

莊瑞雄表示，上週五在立法院質詢行政院長卓榮泰時，他已強調公地放領是「國家韌性的根本課題，也是土地正義的試金石」；卓榮泰當場正面回應，承諾行政院將全面盤點並檢討未放領土地。

莊瑞雄今在院會再進一步提出臨時提案，具體要求行政院推動「第四階段放領」，以「長期實際耕作」為認定基準，並設計防杜炒作與補償配套，真正將土地歸還給在地耕作者，並獲院會無異議通過。立委陳瑩也提出臨時提案，引憲法第143條「扶植自耕農及自行使用土地人」之規定，要求行政院全面檢討放領制度，恢復協助農民取得農地的機制，並視之為第四階段公地放領的開端，象徵土地正義的新里程碑。

