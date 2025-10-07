凌濤稱劉世芳見馬太鞍溪橋斷訕笑 翁達瑞砲轟：這種人不應在政壇

國民黨智庫副執行長凌濤，指稱內政部長劉世芳看到馬太鞍溪橋被沖斷就發出訕笑聲，旅美教授陳時奮痛斥凌濤是拿苦笑大做文章，這種品德與人格不應在政壇容身。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流在光復鄉造成嚴重災情，國民黨智庫副執行長凌濤指稱中央災害應變中心9月23日工作會報時，內政部長劉世芳看到馬太鞍溪橋被沖斷就發出訕笑聲，對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）痛斥凌濤拿劉世芳苦笑大做文章，這種品德與人格，不應在政壇有容身之處。

陳時奮臉書指出，凌濤就讀交大碩士班時曾有論文嚴重抄襲的醜聞，當時在學倫會的包庇下，凌濤只被要求補正引述，但在後續越補越大洞的情況下仍獲校方縱放。

陳時奮表示，自己曾多次警告凌濤，不要在政壇興風作浪、用不實資訊攻擊政治對手，否則他不會放過凌濤的論文，為了不傷及無辜，他隱忍不發到現在，因為一出手就會「血流成河」。

陳時奮感嘆，沒想到凌濤近來使用聽聲音說故事的手法，抹黑內政部長劉世芳對災民冷血訕笑，這種攻擊手段不僅充滿惡意，也極盡扭曲造假的能事，已觸及到他的底線。

陳時奮說，從錄音中能聽到劉世芳是看到災情後苦笑，正常人聽到後都不會有不妥的感覺，也不會覺得劉世芳的苦笑是魔性訕笑，但問題在於凌濤不是正常人。

陳時奮指出，凌濤除了把劉世芳的苦笑醜化為魔性訕笑之外，還故意錯置時序，指稱劉世芳訕笑是沒有聽見人民心聲，但劉世芳苦笑當下光復鄉的災情才剛開始。

陳時奮表示，在中央災害應變中心、立委范雲陸續出面澄清後，凌濤竟然還再次發文加碼攻擊劉世芳，陳時奮對此砲轟這根本是品德低劣與人格低下，而且親藍媒體沒釐清真相就罷了，還附和凌濤的造謠抹黑。

陳時奮說，凌濤這種品德與人格，不應在政壇有容身之處，自己發出這篇貼文，是對凌濤的最後警告，「再犯就是血流成河」。陳時奮同時呼籲凌濤的師長，若不想受到牽連，應該要幫忙制止凌濤的惡行。

