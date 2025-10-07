高市議會民進黨團送陳其邁「反轉布丁」 盼反轉不公財劃法

高雄市議會民進黨團送陳其邁「反轉布丁」，希望財劃法對高雄能公平、反轉。（記者李惠洲攝）

高雄市議會今（7）日進行市長施政報告與質詢，針對中央財劃法對高雄市的不公平，民進黨團送上「反轉布丁」給市長陳其邁，希望市府能「反轉不公財劃法」，陳其邁也喊話與國民黨團一起去找立法院院長韓國瑜修法。

民進黨團副總召李雅慧指出，針對新版財政收支劃分法宣稱讓地方財政更自主，實際卻讓高雄陷入「表面加錢、實際斷糧」的困境。高雄統籌分配稅款雖從500億元增加至758億元，卻排擠中央補助讓高雄少了432億元，包含捷運建設補助103億元、一般性補助136億元與計畫型補助193億元，整體實際短少174億，直指制度讓南部城市負擔不對等，對高雄極度不公平，並特地送上「反轉布丁」給陳其邁，象徵要「反轉不公的財劃法」，為高雄翻轉命運。

陳其邁回應，高雄要的不多，只是希望公平，只要統籌分配稅款、一般補助和計劃補助3項加起來不要少就好。並重提台北捷運路網已經蓋得差不多，中央補助6600億元，南部中部蓋捷運才補助2600億元，這是犧牲中、南部的區域發展，必要時與國民黨團一起找韓國瑜修法，他當過高雄市長也知道高雄市長的辛苦。

民進黨團也齊聲呼籲，國民黨議員應與高雄站在同一陣線，共同向立法院長韓國瑜表達南部城市的訴求，「財政自主，不是讓高雄自己吞下代價，而是要讓每個城市公平負擔。」

