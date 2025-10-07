為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王鴻薇堅稱「助理均未違法」黃帝穎：不敢提告律師和週刊凸顯二大心虛

    2025/10/07 15:17 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被爆成立狗仔集團跟監政敵，鏡週刊今（7）日再度爆料，指涉案前記者謝幸恩與國民黨立委王鴻薇的張姓助理合作兜售狗仔偷拍照片，其中包含現任總統府祕書長潘孟安和時任政務委員陳時中的烏龍爆料偷拍畫面。王鴻薇堅稱「本辦公室助理，協助同黨及友黨政治人物，均未違法」。對此律師黃帝穎表示，王鴻薇聲明切割黃國昌狗仔案卻不敢提告律師和週刊，反凸顯二大心虛

    黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊今爆王鴻薇助理與黃國昌狗仔頭謝幸恩平分跟監偷拍不法所得，王鴻薇今發聲明反駁卻不敢提告，反凸顯王鴻薇二大心虛，王鴻薇痛批律師及週刊，卻未具體指出哪裡不實，空泛聲明凸顯心虛。

    黃帝穎指出，王鴻薇聲明指稱柯姓律師言論不實，卻未具體指出律師哪部分所述不實，甚且王鴻薇痛批鏡週刊「政治惡鬥與政治偵防」，但仍未具體說明報導哪部分不實，王鴻薇空泛聲明反顯心虛。

    黃帝穎直言，王鴻薇聲明痛批律師和週刊不實卻不敢提告，更顯心虛，王鴻薇應說明，不敢提告，是否因為王自己委任的柯律師也符合黃國昌宣稱的吹哨者？且明知週刊報導均有所本。

